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https://sputnikarabic.ae/20230201/وصف-إسرائيل-بـالكيان-الغاصب-يثير-الجدل-في-البرلمان-البحريني-فيديو-1072945363.html
وصف إسرائيل بـ"الكيان الغاصب" يثير الجدل في البرلمان البحريني... فيديو
وصف إسرائيل بـ"الكيان الغاصب" يثير الجدل في البرلمان البحريني... فيديو
أثارت كلمة لأحد نواب البرلمان البحريني جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، وذلك بعدما وصف إسرائيل خلالها بـ"الكيان الصهيوني المجرم الغاصب". 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T09:19+0000
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وانتقد النائب ممدوح الصالح، عدم تخصيص خطوط طيران الخليج البحرينية رحلات مباشرة إلى دول مجاورة مثل العراق وسوريا وإيران.بينما تقدم خصومات بنسبة 25% إلى دول أخرى، ومنها "الكيان الصهيوني"، حسب وصفه.وأمر رئيس البرلمان أحمد بن سلمان المسلم، بشطب كلمة النائب من المضبطة، لتتدخل بعد ذلك النائبة زينب عبد الأمير وتكرر وصف إسرائيل بـ"الكيان الغاصب"، مطالبةً بتثبيت الكلمة في المضبطة.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

وصف إسرائيل بـ"الكيان الغاصب" يثير الجدل في البرلمان البحريني... فيديو

09:19 GMT 01.02.2023
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© flickr.com / Izhar Laufer
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أثارت كلمة لأحد نواب البرلمان البحريني جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، وذلك بعدما وصف إسرائيل خلالها بـ"الكيان الصهيوني المجرم الغاصب".
وانتقد النائب ممدوح الصالح، عدم تخصيص خطوط طيران الخليج البحرينية رحلات مباشرة إلى دول مجاورة مثل العراق وسوريا وإيران.
بينما تقدم خصومات بنسبة 25% إلى دول أخرى، ومنها "الكيان الصهيوني"، حسب وصفه.
وأمر رئيس البرلمان أحمد بن سلمان المسلم، بشطب كلمة النائب من المضبطة، لتتدخل بعد ذلك النائبة زينب عبد الأمير وتكرر وصف إسرائيل بـ"الكيان الغاصب"، مطالبةً بتثبيت الكلمة في المضبطة.
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