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https://sputnikarabic.ae/20230201/وكالة-إيرانية-أطراف-في-كردستان-العراق-ضالعة-بهجوم-أصفهان-بالتعاون-مع-جهاز-أمني-أجنبي-1072945544.html
وكالة إيرانية: أطراف في كردستان العراق ضالعة بهجوم أصفهان بالتعاون مع جهاز أمني أجنبي
وكالة إيرانية: أطراف في كردستان العراق ضالعة بهجوم أصفهان بالتعاون مع جهاز أمني أجنبي
اتهمت إيران، اليوم الأربعاء، "جماعات كردية معارضة في إقليم كردستان العراق بالضلوع في الهجوم الذي استهدف مصنع وزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان". 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T09:24+0000
2023-02-01T09:36+0000
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ونقلت وكالة "نور نيوز"، التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن مصادر خاصة، قولها إن "قطعا من الطائرات الصغيرة دخلت إلى الأراضي الإيرانية وتم استخدامها في عمل تخريبي ضد مجمّع ورشة وزارة الدفاع في أصفهان قبل أيام، إلى جانب مواد متفجرة، بمشاركة وتوجيهات الجماعات الكردية المناهضة للثورة المتمركزة في إقليم كردستان العراق".وأضافت أن "هذه الجماعات، بأمر من جهاز الأمن الأجنبي، استلمت قطعا من هذه الطائرات المسيرة الدقيقة والمواد المتفجرة، وقامت بإحضارها إلى البلاد من أحد الطرق التي يتعذر الوصول إليها شمال غربي البلاد، وسلمتها للجهة المنفذة في إحدى المدن الحدودية".وأشارت المصادر إلى أن "الأجزاء والمواد المذكورة أعلاه تم تجميعها في ورشة مجهزة باستخدام قوات مدربة واستخدمت في هجوم تخريبي على مجمّع الورش التابع لوزارة الدفاع في أصفهان".ووقع انفجار قوي، مساء السبت الماضي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرًا إلى أن "نوع المسيّرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفةً أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها
https://sputnikarabic.ae/20230201/إيران-تحذر-أمريكا-من-أن-أي-هجوم-عسكري-سيشعل-حربا-واسعة-النطاق-1072944033.html
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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم

وكالة إيرانية: أطراف في كردستان العراق ضالعة بهجوم أصفهان بالتعاون مع جهاز أمني أجنبي

09:24 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 09:36 GMT 01.02.2023)
© AFP 2023 / Atta Kenareانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / Atta Kenare
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اتهمت إيران، اليوم الأربعاء، "جماعات كردية معارضة في إقليم كردستان العراق بالضلوع في الهجوم الذي استهدف مصنع وزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان".
ونقلت وكالة "نور نيوز"، التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن مصادر خاصة، قولها إن "قطعا من الطائرات الصغيرة دخلت إلى الأراضي الإيرانية وتم استخدامها في عمل تخريبي ضد مجمّع ورشة وزارة الدفاع في أصفهان قبل أيام، إلى جانب مواد متفجرة، بمشاركة وتوجيهات الجماعات الكردية المناهضة للثورة المتمركزة في إقليم كردستان العراق".
وأضافت أن "هذه الجماعات، بأمر من جهاز الأمن الأجنبي، استلمت قطعا من هذه الطائرات المسيرة الدقيقة والمواد المتفجرة، وقامت بإحضارها إلى البلاد من أحد الطرق التي يتعذر الوصول إليها شمال غربي البلاد، وسلمتها للجهة المنفذة في إحدى المدن الحدودية".
وأشارت المصادر إلى أن "الأجزاء والمواد المذكورة أعلاه تم تجميعها في ورشة مجهزة باستخدام قوات مدربة واستخدمت في هجوم تخريبي على مجمّع الورش التابع لوزارة الدفاع في أصفهان".
ووقع انفجار قوي، مساء السبت الماضي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرًا إلى أن "نوع المسيّرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".
إطلاق صاروخ تابع لبحرية الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
إيران تحذر أمريكا من أن أي هجوم عسكري سيشعل حربا واسعة النطاق
08:40 GMT
كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفةً أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".
من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها
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