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https://sputnikarabic.ae/20230201/8-صواريخ-تستهدف-قاعدة-زليكان-التي-تضم-قوات-تركية-شمالي-العراق-1072939893.html
8 صواريخ تستهدف قاعدة زليكان التي تضم قوات تركية شمالي العراق
8 صواريخ تستهدف قاعدة زليكان التي تضم قوات تركية شمالي العراق
أعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، "تعرض قاعدة زليكان التابعة للقوات التركية في محافظة نينوى العراقية، إلى قصف صاروخي". 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T06:26+0000
2023-02-01T06:26+0000
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وذكرت مكافحة الإرهاب، في بيان لها، أنه "وفقا للمعلومات، تم صباح اليوم، إرسال 8 صواريخ إلى قاعدة زلكان العسكرية في ناحية باشيكو بمحافظة نينوى، التي تضم قوات الجيش التركي"، حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.وأشار البيان إلى أن "التقارير تؤكد سقوط صاروخين داخل الجيش وصواريخ أخرى حول الجيش لكن لم يتضرر أي شخص".وأطلقت تركيا في 17 أبريل/ نيسان 2022، عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد ما تقول إنه "معاقل تنظيم بي كي كي الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمالي العراق".وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه باستهداف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.
https://sputnikarabic.ae/20230121/وزير-الخارجية-العراقي-هناك-بعض-المشاكل-مع-تركيا-وإيران-في-موضوع-الاعتداءات-على-أراضينا-1072549365.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

8 صواريخ تستهدف قاعدة زليكان التي تضم قوات تركية شمالي العراق

06:26 GMT 01.02.2023
© AP Photo / Jon Millsغزو العراق 2003
غزو العراق 2003 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Jon Mills
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أعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، "تعرض قاعدة زليكان التابعة للقوات التركية في محافظة نينوى العراقية، إلى قصف صاروخي".
وذكرت مكافحة الإرهاب، في بيان لها، أنه "وفقا للمعلومات، تم صباح اليوم، إرسال 8 صواريخ إلى قاعدة زلكان العسكرية في ناحية باشيكو بمحافظة نينوى، التي تضم قوات الجيش التركي"، حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.
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وأشار البيان إلى أن "التقارير تؤكد سقوط صاروخين داخل الجيش وصواريخ أخرى حول الجيش لكن لم يتضرر أي شخص".
وأطلقت تركيا في 17 أبريل/ نيسان 2022، عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد ما تقول إنه "معاقل تنظيم بي كي كي الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمالي العراق".
وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه باستهداف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.
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