https://sputnikarabic.ae/20230201/8-صواريخ-تستهدف-قاعدة-زليكان-التي-تضم-قوات-تركية-شمالي-العراق-1072939893.html

8 صواريخ تستهدف قاعدة زليكان التي تضم قوات تركية شمالي العراق

8 صواريخ تستهدف قاعدة زليكان التي تضم قوات تركية شمالي العراق

أعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، "تعرض قاعدة زليكان التابعة للقوات التركية في محافظة نينوى العراقية، إلى قصف صاروخي". 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T06:26+0000

2023-02-01T06:26+0000

2023-02-01T06:26+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101945/79/1019457926_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_c9f1456cbe66c8bf8409f534a98c5bbc.jpg

وذكرت مكافحة الإرهاب، في بيان لها، أنه "وفقا للمعلومات، تم صباح اليوم، إرسال 8 صواريخ إلى قاعدة زلكان العسكرية في ناحية باشيكو بمحافظة نينوى، التي تضم قوات الجيش التركي"، حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.وأشار البيان إلى أن "التقارير تؤكد سقوط صاروخين داخل الجيش وصواريخ أخرى حول الجيش لكن لم يتضرر أي شخص".وأطلقت تركيا في 17 أبريل/ نيسان 2022، عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد ما تقول إنه "معاقل تنظيم بي كي كي الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمالي العراق".وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه باستهداف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

https://sputnikarabic.ae/20230121/وزير-الخارجية-العراقي-هناك-بعض-المشاكل-مع-تركيا-وإيران-في-موضوع-الاعتداءات-على-أراضينا-1072549365.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي