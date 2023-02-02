https://sputnikarabic.ae/20230202/أخنوش-القمة-المغربية-الإسبانية-تأتي-في-ظل-زخم-بمستوى-العلاقات-بين-البلدين-1073034411.html
أخنوش: القمة المغربية الإسبانية تأتي في ظل زخم بمستوى العلاقات بين البلدين
أخنوش: القمة المغربية الإسبانية تأتي في ظل زخم بمستوى العلاقات بين البلدين
أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن عقد القمة المغربية - الإسبانية، يأتي في ظروف خاصة بعد زخم في مستوى العلاقات، لافتا إلى أن التعاون بين البلدين يهدف... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
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الرباط - سبوتنيك. وقال أخنوش، في كلمة خلال فعاليات القمة، اليوم الخميس، إن "القمة الإسبانية - المغربية تأتي في ظروف خاصة بعد زخم في مستوى العلاقات بين البلدين".يشار إلى أن الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، يأتي بعد ثمان سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، ليكرس الشراكة الاستراتيجية والدينامية التي انخرط فيها البلدان عقب الزيارة التي قام بها سانشيز للمغرب، في أبريل/ نيسان الماضي، بدعوة من الملك محمد السادس.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" بأن الاجتماع سيشهد توقيع نحو 20 اتفاقية ثنائية في عدة مجالات.وستكون القمة المرتقبة محددة بخارطة طريق جرى توقيعها، في 7 أبريل/نيسان الماضي، بين عاهل المغرب الملك محمد السادس وسانشيز، تضمنت 16 نقطة لتعزيز العلاقات بين البلدين، تشمل مجالات عدة، مثل تطوير الطاقة المتجددة وتطوير منشآت تحلية المياه والبنيات التحتية.ويعتبر هذا هو أول اجتماع رفيع المستوى بين الرباط ومدريد منذ يونيو/حزيران 2015، حيث دخلت البلدان أزمة دبلوماسية في ربيع عام 2021، على خلفية دخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، إلى إسبانيا في ربيع عام 2021، قبل أن تعلن مدريد في النهاية دعمها للمقترح المغربي في الصحراء.
https://sputnikarabic.ae/20230201/بعد-ثماني-سنوات-اجتماع-رفيع-المستوى-بين-المغرب-وإسبانيا-1073008895.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم
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أخنوش: القمة المغربية الإسبانية تأتي في ظل زخم بمستوى العلاقات بين البلدين
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أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن عقد القمة المغربية - الإسبانية، يأتي في ظروف خاصة بعد زخم في مستوى العلاقات، لافتا إلى أن التعاون بين البلدين يهدف إلى مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتعزيز العلاقات.
الرباط - سبوتنيك. وقال أخنوش، في كلمة خلال فعاليات القمة، اليوم الخميس، إن "القمة الإسبانية - المغربية تأتي في ظروف خاصة بعد زخم في مستوى العلاقات بين البلدين".
وأضاف رئيس الحكومة المغربية أن "القمة الإسبانية - المغربية تهدف إلى التعاون بين البلدين في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".
يشار إلى أن الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، يأتي بعد ثمان سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، ليكرس الشراكة الاستراتيجية والدينامية التي انخرط فيها البلدان عقب الزيارة التي قام بها سانشيز للمغرب، في أبريل/ نيسان الماضي، بدعوة من الملك محمد السادس.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" بأن الاجتماع سيشهد توقيع نحو 20 اتفاقية ثنائية في عدة مجالات.
وستكون القمة المرتقبة محددة بخارطة طريق جرى توقيعها، في 7 أبريل/نيسان الماضي، بين عاهل المغرب الملك محمد السادس وسانشيز
، تضمنت 16 نقطة لتعزيز العلاقات بين البلدين، تشمل مجالات عدة، مثل تطوير الطاقة المتجددة وتطوير منشآت تحلية المياه والبنيات التحتية.
ويعتبر هذا هو أول اجتماع رفيع المستوى بين الرباط ومدريد منذ يونيو/حزيران 2015، حيث دخلت البلدان أزمة دبلوماسية في ربيع عام 2021، على خلفية دخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي،
إلى إسبانيا في ربيع عام 2021، قبل أن تعلن مدريد في النهاية دعمها للمقترح المغربي في الصحراء.