https://sputnikarabic.ae/20230202/أردوغان-تركيا-أكبر-من-حدودها-ونسعى-لأن-نكون-قوة-عالمية-1073024021.html
أردوغان: تركيا أكبر من حدودها ونسعى لأن نكون قوة عالمية
أردوغان: تركيا أكبر من حدودها ونسعى لأن نكون قوة عالمية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تسعى لأن تكون قوة عالمية، لافتا إلى أنها حاليا "قوة إقليمية فاعلة". 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T08:56+0000
2023-02-02T08:56+0000
2023-02-02T08:56+0000
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وأوضح أردوغان أن "تركيا أكبر من تركيا (من حدودها) ونحن الآن قوة إقليمية فاعلة وهدفنا الحالي أن نصبح قوة عالمية"، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".وتابع في مقابلة على قنوات "تي آر تي" الرسمية، مساء الأربعاء، بأن "تركيا باتت قوة تضمن الاستقرار وليست واحة له فقط، وكفاحها اليوم هو من أجل أن تصبح قوة عالمية".وأضاف: وأردف: "سنواصل السعي بلا كلل من أجل السلام والهدوء والازدهار والاستقرار في منطقتنا وخارجها".وأشار إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد بإرسال الحبوب بلا مقابل، وأنا قلت إننا سنحولها إلى طحين دون مقابل، ولنرسلها إلى البلدان الإفريقية الفقيرة، لأن 44% من الحبوب التي قدمت في البداية ذهبت إلى البلدان الأوروبية، و16% إلى إفريقيا، وإذا قمنا بزيادة هذه النسبة إلى 60 أو 70 في المئة فسوف تريح البلدان الأفريقية الفقيرة".
https://sputnikarabic.ae/20230201/أردوغان-لن-نقول-نعم-لانضمام-السويد-للناتو-ما-دامت-تستمر-بالسماح-بحرق-المصحف-تحت-أعين-شرطتها-1072989760.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, روسيا
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, روسيا
أردوغان: تركيا أكبر من حدودها ونسعى لأن نكون قوة عالمية
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تسعى لأن تكون قوة عالمية، لافتا إلى أنها حاليا "قوة إقليمية فاعلة".
وأوضح أردوغان أن "تركيا أكبر من تركيا (من حدودها) ونحن الآن قوة إقليمية فاعلة وهدفنا الحالي أن نصبح قوة عالمية"، بحسب وكالة الأنباء التركية
"الأناضول".
وتابع في مقابلة على قنوات "تي آر تي" الرسمية، مساء الأربعاء، بأن "تركيا باتت قوة تضمن الاستقرار وليست واحة له فقط، وكفاحها اليوم هو من أجل أن تصبح قوة عالمية
".
"المهام التي تبنتها تركيا والخطوات التي اتخذتها والنجاحات التي حققتها في الأزمة الروسية- الأوكرانية، ساهمت في السلام العالمي".
وأردف: "سنواصل السعي بلا كلل من أجل السلام
والهدوء والازدهار والاستقرار في منطقتنا وخارجها".
وأشار إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد بإرسال الحبوب بلا مقابل، وأنا قلت إننا سنحولها إلى طحين دون مقابل، ولنرسلها إلى البلدان الإفريقية الفقيرة، لأن 44% من الحبوب التي قدمت في البداية ذهبت إلى البلدان الأوروبية، و16% إلى إفريقيا، وإذا قمنا بزيادة هذه النسبة إلى 60 أو 70 في المئة فسوف تريح البلدان الأفريقية الفقيرة".