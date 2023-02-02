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أستراليا تزيل صور ملوك بريطانيا من عملتها فئة الـ 5 دولارات
أستراليا تزيل صور ملوك بريطانيا من عملتها فئة الـ 5 دولارات
أعلن البنك المركزي البريطاني، اليوم الخميس، أنه ستتم إزالة صور ملوك بريطانيا من العملات الورقية في أستراليا من فئة الخمسة دولارات. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T07:47+0000
2023-02-02T07:47+0000
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وقالت شبكة "فرانس 24" إنه بالإضافة إلى الصور التي ستتم إزالتها من العملات الورقية الأسترالية، ستتم إزالة رسوم تحتفي بثقافة السكان الأصليين.وأوضحت الشبكة أن قرار عدم وضع صورة الملك تشارلز الثالث على العملة الورقية من فئة الخمسة دولارات يعني أن العملات الأوراق الأسترالية لن تحمل صورة أي عاهل بريطاني بشكل تدريجي.يشار إلى أن البنك المركزي البريطاني لم يوضح مزيدا من التفاصيل بشأن صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي تظهر على بعض العملات المعدنية المتداولة، لكنه شدد على أن قراره مدعوم من حكومة حزب العمال (يسار الوسط) التي يقودها أنتوني ألبانيز وتفضل انتقالا محتملا إلى جمهورية أسترالية.من جانبه، أعلن البنك الاحتياطي الأسترالي اعتزامه استشارة السكان الأصليين بشأن تصميم جديد يحتفي بثقافة الأستراليين الأوائل وتاريخهم، مشيرا إلى أن تصميم وطباعة الورقة النقدية الجديدة سيستغرق "عدة سنوات، وحتى ذلك الحين ستبقى الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة الراحلة المتداولة قانونية.يذكر أن أستراليا عضو في الكومونولث وتقع تحت ولاية الملك تشارلز الثالث الذي يمثل حاكما عاما للبلاد، كما أنها أعلنت عند وفاة إليزابيث الثانية يوم حداد وطني في 8 سبتمبر/ أيلول.وتدين بعض الشعوب الأصلية الواقعة تحت حكم المملكة المتحدة الدمار الذي خلفه الاستعمار البريطاني، كما تطالب بإلغاء الملكية. وفي 1999، شهد استفتاء حول هذه القضية هزيمة الجمهوريين بفارق ضئيل.
https://sputnikarabic.ae/20221026/أستراليا-تعلن-إرسال-قوات-إلى-بريطانيا-لتدريب-جنود-أوكرانيين-1069514235.html
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أخبار العالم الآن, العالم, بريطانيا, أستراليا
أخبار العالم الآن, العالم, بريطانيا, أستراليا

أستراليا تزيل صور ملوك بريطانيا من عملتها فئة الـ 5 دولارات

07:47 GMT 02.02.2023
© flickr.com / Christian Haugenأستراليا
أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© flickr.com / Christian Haugen
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أعلن البنك المركزي البريطاني، اليوم الخميس، أنه ستتم إزالة صور ملوك بريطانيا من العملات الورقية في أستراليا من فئة الخمسة دولارات.
وقالت شبكة "فرانس 24" إنه بالإضافة إلى الصور التي ستتم إزالتها من العملات الورقية الأسترالية، ستتم إزالة رسوم تحتفي بثقافة السكان الأصليين.
وأوضحت الشبكة أن قرار عدم وضع صورة الملك تشارلز الثالث على العملة الورقية من فئة الخمسة دولارات يعني أن العملات الأوراق الأسترالية لن تحمل صورة أي عاهل بريطاني بشكل تدريجي.
يشار إلى أن البنك المركزي البريطاني لم يوضح مزيدا من التفاصيل بشأن صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي تظهر على بعض العملات المعدنية المتداولة، لكنه شدد على أن قراره مدعوم من حكومة حزب العمال (يسار الوسط) التي يقودها أنتوني ألبانيز وتفضل انتقالا محتملا إلى جمهورية أسترالية.
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من جانبه، أعلن البنك الاحتياطي الأسترالي اعتزامه استشارة السكان الأصليين بشأن تصميم جديد يحتفي بثقافة الأستراليين الأوائل وتاريخهم، مشيرا إلى أن تصميم وطباعة الورقة النقدية الجديدة سيستغرق "عدة سنوات، وحتى ذلك الحين ستبقى الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة الراحلة المتداولة قانونية.
يذكر أن أستراليا عضو في الكومونولث وتقع تحت ولاية الملك تشارلز الثالث الذي يمثل حاكما عاما للبلاد، كما أنها أعلنت عند وفاة إليزابيث الثانية يوم حداد وطني في 8 سبتمبر/ أيلول.
وتدين بعض الشعوب الأصلية الواقعة تحت حكم المملكة المتحدة الدمار الذي خلفه الاستعمار البريطاني، كما تطالب بإلغاء الملكية. وفي 1999، شهد استفتاء حول هذه القضية هزيمة الجمهوريين بفارق ضئيل.
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