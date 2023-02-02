https://sputnikarabic.ae/20230202/أمريكا-تتهم-الصين-بالضغط-على-دول-أخرى-في-موضوع-حقوق-الإنسان-1073033296.html

أمريكا تتهم الصين بالضغط على دول أخرى في موضوع حقوق الإنسان

أمريكا تتهم الصين بالضغط على دول أخرى في موضوع حقوق الإنسان

اتهمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الصين بالضغط على دول أخرى لمناقشة حقوق الإنسان في البلاد. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T11:55+0000

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2023-02-02T11:55+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت توماس غرينفيلد في حديث مع وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الخميس: "ما رأيته هو ضغوط لا داعي لها على الحكومات".وشجبت الصين، في 9 كانون الثاني/ يناير، تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول منطقة شينجيانغ الصينية.‏وردا على ما يسمى "تقييم مخاوف حقوق الإنسان" في شينجيانغ الصينية، الذي نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن "ما يسمى التقييم هو خليط من المعلومات المضللة والسياسة، وأداة تخدم أمريكا وبعض القوى الغربية لاحتواء الصين باستخدام موضوع شينجيانغ"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وتابع أن "مثل هذا التقرير ينتهك بشكل خطير ولاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وينتهك المبادئ غير السياسية والموضوعية".وأشار المتحدث باسم "الخارجية الصينية" إلى أنه "حتى التقرير لم يجرؤ على الدعاية لموضوعات لا أساس لها من الصحة مثل "الإبادة الجماعية" أو "العمل الجبري" أو "العقم القسري"، التي سبق وأن روجت لها أمريكا وبعض القوى الغربية، وهذا يظهر أيضا أن أكذوبة القرن التي صنعتها الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية بشأن شينجيانغ الصينية قد أفلست".

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