https://sputnikarabic.ae/20230202/أمريكا-تتهم-الصين-بالضغط-على-دول-أخرى-في-موضوع-حقوق-الإنسان-1073033296.html
أمريكا تتهم الصين بالضغط على دول أخرى في موضوع حقوق الإنسان
أمريكا تتهم الصين بالضغط على دول أخرى في موضوع حقوق الإنسان
اتهمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الصين بالضغط على دول أخرى لمناقشة حقوق الإنسان في البلاد. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T11:55+0000
2023-02-02T11:55+0000
2023-02-02T11:55+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/0d/1058508898_0:0:2871:1615_1920x0_80_0_0_6077509995cbef022598d7324dff382f.jpg
وقالت توماس غرينفيلد في حديث مع وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الخميس: "ما رأيته هو ضغوط لا داعي لها على الحكومات".وشجبت الصين، في 9 كانون الثاني/ يناير، تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول منطقة شينجيانغ الصينية.وردا على ما يسمى "تقييم مخاوف حقوق الإنسان" في شينجيانغ الصينية، الذي نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن "ما يسمى التقييم هو خليط من المعلومات المضللة والسياسة، وأداة تخدم أمريكا وبعض القوى الغربية لاحتواء الصين باستخدام موضوع شينجيانغ"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وتابع أن "مثل هذا التقرير ينتهك بشكل خطير ولاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وينتهك المبادئ غير السياسية والموضوعية".وأشار المتحدث باسم "الخارجية الصينية" إلى أنه "حتى التقرير لم يجرؤ على الدعاية لموضوعات لا أساس لها من الصحة مثل "الإبادة الجماعية" أو "العمل الجبري" أو "العقم القسري"، التي سبق وأن روجت لها أمريكا وبعض القوى الغربية، وهذا يظهر أيضا أن أكذوبة القرن التي صنعتها الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية بشأن شينجيانغ الصينية قد أفلست".
https://sputnikarabic.ae/20220901/الصين-تقول-إن-تقرير-الأمم-المتحدة-بشأن-شينجيانغ-تم-التخطيط-له-من-قبل-أمريكا-1067118854.html
https://sputnikarabic.ae/20220621/بلينكن-الولايات-المتحدة-تبدأ-حظر-الواردات-من-شينجيانغ-الصينية-1064000661.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/0d/1058508898_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b15dfbbf71880f361d90c041a18f2cdf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تتهم الصين بالضغط على دول أخرى في موضوع حقوق الإنسان
تابعنا عبر
اتهمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الصين بالضغط على دول أخرى لمناقشة حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت توماس غرينفيلد في حديث مع وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الخميس: "ما رأيته هو ضغوط لا داعي لها على الحكومات".
وأشارت توماس غرينفيلد إلى أن العديد من زملائها أفادوا بأنهم يتعرضون لضغوط لرفض المشاركة في الاجتماعات التي تطرقت إلى مواضيع مثل حقوق الإنسان في الصين.
وشجبت الصين، في 9 كانون الثاني/ يناير، تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول منطقة شينجيانغ الصينية.
وردا على ما يسمى "تقييم مخاوف حقوق الإنسان" في شينجيانغ الصينية، الذي نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن "ما يسمى التقييم هو خليط من المعلومات المضللة والسياسة، وأداة تخدم أمريكا وبعض القوى الغربية لاحتواء الصين باستخدام موضوع شينجيانغ"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وتابع
أن "مثل هذا التقرير ينتهك بشكل خطير ولاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وينتهك المبادئ غير السياسية والموضوعية".
وأشار المتحدث باسم "الخارجية الصينية" إلى أنه "حتى التقرير لم يجرؤ على الدعاية لموضوعات لا أساس لها من الصحة مثل "الإبادة الجماعية" أو "العمل الجبري" أو "العقم القسري"، التي سبق وأن روجت لها أمريكا وبعض القوى الغربية، وهذا يظهر أيضا أن أكذوبة القرن التي صنعتها الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية بشأن شينجيانغ الصينية قد أفلست".