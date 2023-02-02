https://sputnikarabic.ae/20230202/أمريكا-ترد-على-تهديدات-كوريا-الشمالية-وتؤكد-التزامها-بـالردع-الموسع-1073017842.html
أمريكا ترد على تهديدات كوريا الشمالية وتؤكد التزامها بـ"الردع الموسع"
أمريكا ترد على تهديدات كوريا الشمالية وتؤكد التزامها بـ"الردع الموسع"
رد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، على تهديدات كوريا الشمالية، مؤكدا أن "هدف أمريكا دائما زيادة الأمن والاستقرار في المنطقة". 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T07:50+0000
2023-02-02T07:50+0000
2023-02-02T07:50+0000
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وقال أوستن، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى الفلبيين، إن "أمريكا ستعمل دائما مع الحلفاء للتأكد من وجود قوات ذات مصداقية في المنطقة"، مضيفا: "ما زلنا ملتزمون بردعنا الموسع ونحن جادون جداً في ذلك".وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية قال في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) إن بيونغ يانغ سترد بشدة على أي عمل عسكري أمريكي.وجاء في البيان أن "كوريا الشمالية ستقوم بأصعب رد على أي محاولة عسكرية أمريكية تماشيا مع مبدأ" قنبلة نووية للقنبلة النووية والمواجهة الكاملة من أجل المواجهة الكاملة".وقال المتحدث باسم خارجية كوريا الشمالية إن الوضع العسكري والسياسي في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة وصل إلى "خط أحمر" بسبب الأعمال العدائية الأمريكية، مضيفا أن كوريا الشمالية لديها استراتيجية واضحة لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن بلاده غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة طالما أن واشنطن تنتهج "سياسة معادية".ويوم الثلاثاء، قال لويد أوستن إن الولايات المتحدة متمسكة بالتزاماتها لردع كوريا الشمالية باستخدام مجموعة كاملة من الوسائل العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية للبلاد، مضيفا أن بيونغ يانغ نفذت "عددًا غير مسبوق" من الأعمال الاستفزازية في عام 2022.وذكرت وكالة أنباء يونهاب يوم أمس الأربعاء، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا تدريبات جوية مشتركة بمشاركة مقاتلات وقاذفة استراتيجية.
https://sputnikarabic.ae/20230202/كوريا-الشمالية-ستقدم-أقسى-رد-على-أي-عمل-عسكري-أمريكي-1073012443.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الفلبين, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الفلبين, العالم
أمريكا ترد على تهديدات كوريا الشمالية وتؤكد التزامها بـ"الردع الموسع"
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رد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، على تهديدات كوريا الشمالية، مؤكدا أن "هدف أمريكا دائما زيادة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وقال أوستن، في مؤتمر صحفي
خلال زيارته إلى الفلبيين، إن "أمريكا ستعمل دائما مع الحلفاء للتأكد من وجود قوات ذات مصداقية في المنطقة"، مضيفا: "ما زلنا ملتزمون بردعنا الموسع ونحن جادون جداً في ذلك".
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية قال في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) إن بيونغ يانغ سترد بشدة على أي عمل عسكري أمريكي
.
وجاء في البيان أن "كوريا الشمالية ستقوم بأصعب رد على أي محاولة عسكرية أمريكية تماشيا مع مبدأ" قنبلة نووية للقنبلة النووية والمواجهة الكاملة من أجل المواجهة الكاملة".
وقال المتحدث باسم خارجية كوريا الشمالية إن الوضع العسكري والسياسي في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة وصل إلى "خط أحمر" بسبب الأعمال العدائية الأمريكية، مضيفا أن كوريا الشمالية لديها استراتيجية واضحة لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن بلاده غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة طالما أن واشنطن تنتهج "سياسة معادية".
ويوم الثلاثاء، قال لويد أوستن إن الولايات المتحدة متمسكة بالتزاماتها لردع كوريا الشمالية باستخدام مجموعة كاملة من الوسائل العسكرية
، بما في ذلك القدرات النووية للبلاد، مضيفا أن بيونغ يانغ نفذت "عددًا غير مسبوق" من الأعمال الاستفزازية في عام 2022.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب يوم أمس الأربعاء، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
أجرتا تدريبات جوية مشتركة بمشاركة مقاتلات وقاذفة استراتيجية.