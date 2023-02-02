https://sputnikarabic.ae/20230202/أمريكا-مازلنا-مستعدين-للتحدث-مع-كوريا-الشمالية-لكن-من-المهم-محاسبتها-على-استفزازاتها-الأخيرة-1073055710.html

أمريكا: مازلنا مستعدين للتحدث مع كوريا الشمالية لكن من المهم محاسبتها على استفزازاتها الأخيرة

أمريكا: مازلنا مستعدين للتحدث مع كوريا الشمالية لكن من المهم محاسبتها على استفزازاتها الأخيرة

شددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع كوريا الشمالية، لكن بيونغ يانغ تواصل عدم إبداء أي اهتمام بالحوار مع الولايات... 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T21:50+0000

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كما سلط المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، الضوء على أهمية محاسبة كوريا الشمالية على استفزازاتها الأخيرة، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقال: "لقد أوضحنا مرارا وتكرارا لكوريا الشمالية أننا مستعدون وقادرون على الجلوس معهم لإجراء مناقشات حول الخطوات العملية التي يمكننا اتخاذها لتحقيق هذا الهدف النهائي، وهو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".وتابع: "لكن أوضحت بيونغ يانغ لنا وللمجتمع الدولي في كثير من الأحيان بعبارات لا لبس فيها أنها لا ترغب في الانخراط في ذلك في الوقت الحاضر".وقالت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إنها غير مهتمة بأي اتصال أو حوار مع الولايات المتحدة، طالما أن أمريكا تنتهج سياسة معادية تجاه الشمال.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن "التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة يُعزى بالكامل إلى السياسة العدائية للولايات المتحدة، التي تجبر كوريا الشمالية على نزع سلاح نفسها من جانب واحد، بفعل العقوبات والضغط العسكري، وتسعى إلى التوسع العسكري لحلفائها".وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس، كذلك على ضرورة محاسبة كوريا الشمالية على استفزازاتها الأخيرة.وقال: "من المهم، مرة أخرى، ليس من أجل مصالحنا الخاصة ولكن لأغراض السلام والأمن الإقليميين، أن تحاسب الدول حول العالم كوريا الشمالية، وأن ترسل إشارة واضحة جدا إلى النظام الكوري الشمالي بأنه ستكون هناك تكاليف وعواقب لذلك، ولاستفزازاتها المستمرة التي تهدد الولايات المتحدة وحلفائنا في المعاهدة والمنطقة الأوسع".وفي العام الماضي، أطلقت كوريا الشمالية 69 صاروخا باليستيا العام الماضي، كما سجلت رقما قياسيا سنويا جديدا للصواريخ الباليستية التي أطلقتها، والتي كانت في السابق 25 صاروخا، بحسب "يونهاب".وحث برايس الصين وروسيا على التنفيذ الكامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية.وقال: "رسالتنا إلى البلدان في جميع أنحاء العالم، وخاصة إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذين صوتوا هم أنفسهم لصالح العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي الآن، هي أن جميع الدول، وخاصة تلك الدول الموقعة على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن عليهم مسؤولية الامتثال الكامل للعقوبات المنصوص عليها في السجلات وفرضها".وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن "قضية كوريا الشمالية ستكون بالتأكيد على جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عندما يزور الصين الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره الصيني".

https://sputnikarabic.ae/20230129/كوريا-الشمالية-تنفي-إمداد-روسيا-بالأسلحة-وتحذر-أمريكا-من-نتيجة-غير-مرغوب-فيها-1072828620.html

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