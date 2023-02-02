https://sputnikarabic.ae/20230202/أوروبا-تقر-حزمة-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-545-مليون-يورو-1073043874.html
أوروبا تقر حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 545 مليون يورو
أوروبا تقر حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 545 مليون يورو
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T14:41+0000
2023-02-02T14:41+0000
2023-02-02T14:51+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل في بيان إن "المجلس الأوروبي اعتمد اليوم حزمة مساعدات في إطار "مرفق السلام الأوروبي" الذي يوفر المزيد من المساعدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. تشمل الحزمة الجديدة 500 مليون يورو و45 مليون يورو إضافية لدعم بعثة الاتحاد لتدريب القوات الأوكرانية".وتابع المسؤول الأوروبي: "الإجراءات الجديدة اليوم تبعث برسالة واضحة في وقت حرج، وهي إننا سنواصل دعم أوكرانيا مهما استغرق ذلك وقتًا وطالما كانت هناك حاجة لذلك".وأوضح بوريل أنه بالإضافة إلى حزمة المساعدات الجديدة، يصل إجمالي المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى 3.6 مليار يورو.يشار إلى أن "مرفق السلام الأوروبي، هي أداة مالية تغطي جميع أعماله الخارجية التي لها آثار عسكرية أو دفاعية بموجب السياسة الخارجية والأمنية المشتركة .وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230202/أوكرانيا-تتلقى-حدا-أدنى-من-التوصيات-حول-عضويتها-في-الاتحاد-الأوروبي-1073039015.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
أوروبا تقر حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 545 مليون يورو
14:41 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 14:51 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.
أمستردام - سبوتنيك
. وقال بوريل في بيان إن "المجلس الأوروبي اعتمد اليوم حزمة مساعدات في إطار "مرفق السلام الأوروبي" الذي يوفر المزيد من المساعدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. تشمل الحزمة الجديدة 500 مليون يورو و45 مليون يورو إضافية لدعم بعثة الاتحاد لتدريب القوات الأوكرانية".
وأضاف بوريل "يجب أن تحصل أوكرانيا على جميع المعدات العسكرية والتدريب اللازم الذي تحتاجه للدفاع عن أراضيها وشعبها".
وتابع المسؤول الأوروبي: "الإجراءات الجديدة اليوم تبعث برسالة واضحة في وقت حرج، وهي إننا سنواصل دعم أوكرانيا
مهما استغرق ذلك وقتًا وطالما كانت هناك حاجة لذلك".
وأوضح بوريل أنه بالإضافة إلى حزمة المساعدات الجديدة، يصل إجمالي المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى 3.6 مليار يورو.
يشار إلى أن "مرفق السلام الأوروبي، هي أداة مالية تغطي جميع أعماله الخارجية التي لها آثار عسكرية أو دفاعية بموجب السياسة الخارجية والأمنية المشتركة .
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.