https://sputnikarabic.ae/20230202/إسرائيل-تهدد-باستخدام-القوة-ضد-مطلقي-الصواريخ-من-غزة-1073036327.html

إسرائيل تهدد باستخدام القوة ضد مطلقي الصواريخ من غزة

إسرائيل تهدد باستخدام القوة ضد مطلقي الصواريخ من غزة

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت، اليوم الخميس، باستخدام القوة ضد مطلقي الصواريخ من قطاع غزة. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T12:37+0000

2023-02-02T12:37+0000

2023-02-02T12:37+0000

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ونشر غالانت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الخميس، يهدد باستخدام القوة العسكرية الغاشمة ضد مطلقي الصواريخ من غزة، مؤكدا تدمير سلاح الجو الإسرائيلي مواقع إنتاج وتخزين أسلحة تابعة لحركة "حماس".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم، استهداف موقعين لإنتاج الصواريخ والوسائل القتالية تابعين لحركة "حماس" في غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر موقع "تويتر": "ردا على إطلاق الصاروخ من غزة إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي موقعا لإنتاج المواد الكيميائية الخام، إلى جانب موقع لتصنيع الأسلحة تابع لحماس".من جانبها، قالت شبكة "قدس" الفلسطينية إن "طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على أحد المواقع وسط قطاع غزة"، مضيفة أن "مضادات أرضية تتصدى لطائرات الاحتلال في سماء القطاع".وكانت المرة الأخيرة التي هرع فيها المستوطنون في غلاف غزة إلى الملاجئ المحصنة قبل أسبوع، عندما أطلقت صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف ومدينة عسقلان، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، والتي قُتل فيها 9 أشخاص بينهم سيدة مسنة.

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أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم العربي