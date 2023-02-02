https://sputnikarabic.ae/20230202/إسرائيل-تهدد-باستخدام-القوة-ضد-مطلقي-الصواريخ-من-غزة-1073036327.html
إسرائيل تهدد باستخدام القوة ضد مطلقي الصواريخ من غزة
إسرائيل تهدد باستخدام القوة ضد مطلقي الصواريخ من غزة
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت، اليوم الخميس، باستخدام القوة ضد مطلقي الصواريخ من قطاع غزة. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T12:37+0000
2023-02-02T12:37+0000
2023-02-02T12:37+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
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ونشر غالانت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الخميس، يهدد باستخدام القوة العسكرية الغاشمة ضد مطلقي الصواريخ من غزة، مؤكدا تدمير سلاح الجو الإسرائيلي مواقع إنتاج وتخزين أسلحة تابعة لحركة "حماس".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم، استهداف موقعين لإنتاج الصواريخ والوسائل القتالية تابعين لحركة "حماس" في غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر موقع "تويتر": "ردا على إطلاق الصاروخ من غزة إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي موقعا لإنتاج المواد الكيميائية الخام، إلى جانب موقع لتصنيع الأسلحة تابع لحماس".من جانبها، قالت شبكة "قدس" الفلسطينية إن "طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على أحد المواقع وسط قطاع غزة"، مضيفة أن "مضادات أرضية تتصدى لطائرات الاحتلال في سماء القطاع".وكانت المرة الأخيرة التي هرع فيها المستوطنون في غلاف غزة إلى الملاجئ المحصنة قبل أسبوع، عندما أطلقت صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف ومدينة عسقلان، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، والتي قُتل فيها 9 أشخاص بينهم سيدة مسنة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم العربي
إسرائيل تهدد باستخدام القوة ضد مطلقي الصواريخ من غزة
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هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت، اليوم الخميس، باستخدام القوة ضد مطلقي الصواريخ من قطاع غزة.
ونشر غالانت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الخميس، يهدد باستخدام القوة العسكرية الغاشمة ضد مطلقي الصواريخ من غزة، مؤكدا تدمير سلاح الجو الإسرائيلي مواقع إنتاج وتخزين أسلحة تابعة لحركة "حماس".
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم، استهداف موقعين لإنتاج الصواريخ والوسائل القتالية
تابعين لحركة "حماس" في غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر موقع "تويتر": "ردا على إطلاق الصاروخ من غزة إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي موقعا لإنتاج المواد الكيميائية الخام، إلى جانب موقع لتصنيع الأسلحة تابع لحماس".
من جانبها، قالت شبكة "قدس" الفلسطينية إن "طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على أحد المواقع وسط قطاع غزة"، مضيفة أن "مضادات أرضية تتصدى لطائرات الاحتلال في سماء القطاع".
وكانت المرة الأخيرة التي هرع فيها المستوطنون في غلاف غزة إلى الملاجئ المحصنة قبل أسبوع، عندما أطلقت صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف ومدينة عسقلان، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي
في جنين شمالي الضفة الغربية، والتي قُتل فيها 9 أشخاص بينهم سيدة مسنة.