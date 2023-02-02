https://sputnikarabic.ae/20230202/إعلام-نتنياهو-يتوجه-إلى-فرنسا-لبحث-النووي-الإيراني-1073032584.html

إعلام: نتنياهو يتوجه إلى فرنسا لبحث النووي الإيراني

إعلام: نتنياهو يتوجه إلى فرنسا لبحث النووي الإيراني

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إلى فرنسا لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، على رأسها النووي الإيراني. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T11:39+0000

2023-02-02T11:39+0000

2023-02-02T11:39+0000

بنيامين نتنياهو

إيمانويل ماكرون

العالم

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فرنسا

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وذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الخميس، أن نتنياهو سيلتقي بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك وبحث تعزيز العلاقات الثنائية.ومن بين الملفات المهمة والرئيسية التي ستناقش خلال لقاء نتنياهو وماكرون، في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس، النووي الإيراني، والأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي المحتلة، وواقعة مقتل 8 إسرائيليين في القدس، هذا الأسبوع.ويأتي ملف توسيع اتفاق "أبراهام" على رأس القضايا التي سيناقشها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع إيمانويل ماكرون، مع إشارة الصحيفة إلى أن آخر لقاء جمع الزعيمين كان في يناير/كانون الثاني من العام 2020 في إسرائيل.ويفترض أن يلتقي نتنياهو مع الجالية اليهودية في فرنسا ورجال أعمال فرنسيين خلال زيارته للعاصمة الفرنسية، باريس.وفي سياق متصل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإجابة المباشرة عن سؤال عما إذا كانت بلاده متورطة في هجوم المسيرات على مجمع صناعي عسكري في مدينة أصفهان الإيرانية.وقال نتنياهو، في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الأربعاء، إنه "لا يريد الحديث عن عمليات محددة"، مشيرًا إلى أنه "في كل مرة يحدث انفجار في الشرق الأوسط، ينسب لنا الفضل أو يتمّ إلقاء اللوم علينا".وأكد أنه "سيفعل كل ما في وسعه، بصفته رئيس الوزراء، لمنع إيران من الحصول على ترسانة نووية موجهة بوضوح ضد إسرائيل"، معتبرًا أن "التهديد باستخدام القوة قد يكون العامل الوحيد القادر على وقف برنامج إيران النووي".ووقع انفجار قوي، مساء السبت الماضي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفةً أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.

https://sputnikarabic.ae/20230131/إيران-تعلن-تحديد-الجهة-المصنعة-للمسيرات-التي-هاجمت-موقعا-عسكريا-في-أصفهان-1072918468.html

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