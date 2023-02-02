استبعاد إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية في النواب الأمريكي بسبب تصريحاتها عن إسرائيل
19:05 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 19:06 GMT 02.02.2023)
© AFP 2023 / TASOS KATOPODISعضو الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر
عضو الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر
© AFP 2023 / TASOS KATOPODIS
أصدر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، قرارا بإستبعاد عضوة الكونغرس المسلمة، إلهان عمر، من لجنة الشؤون الخارجية، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن قضايا، من بينها العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك. ووافق مجلس النواب على قرار عزل عمر من اللجنة، بأغلبية 218 صوتا مقابل 211 على أسس حزبية.
ويتهم القرار إلهان عمر بالترويج لاستعارات معادية للسامية، بما في ذلك تعليق أدلت به في فبراير/ شباط 2019، تزعم فيه أن اللوبي اليهودي يشتري الدعم السياسي في أمريكا.
ونُقل عن عمر قولها عن العلاقات بين أمريكا وإسرائيل: "الأمر كله يتعلق ببنجامين (أوراق فئة 100 دولار)، يا عزيزي".
كما يستشهد قرار مجلس النواب الأمريكي بتعليق من شهر مارس/ آذار 2019، يتهم إلهان عمر بـ"التقليل من أهمية" هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 الإرهابية ضد أمريكا، عندما قالت "بعض الأشخاص فعلوا شيئا".
وأشار قرار "النواب الأمريكي" إلى أن الدول الأخرى تنظر إلى لجنة الشؤون الخارجية على أنها تتحدث نيابة عن الكونغرس، وأن تعليقات إلهان عمر جلبت "العار" إلى مجلس النواب.
وعن تصريحاتها بشأن قرار استبعادها من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، قالت إلهان عمر:
"لم أحضر إلى الكونغرس لكي ألتزم الصمت... لن يتضاءل صوتي وقيادتي إذا لم أكن عضوا في هذه اللجنة لولاية واحدة، بل سيصبح صوتي أعلى وأقوى، وسيتم الاحتفال بقيادتي في جميع أنحاء العالم كما حدث من قبل".
Representation matters.— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) February 2, 2023
We didn’t come to Congress to be silent.
We came to Congress to be a voice for families who are displaced in refugee camps and those seeking justice around the world.
Because that’s what this child survivor of war would have wanted. pic.twitter.com/BaLD5bZybV
وأعلنت إلهان عمر، المولودة في الصومال، لكنها فرّت كطفلة إلى أمريكا بموجب وضع لاجئ، عن تشكيل مجموعة عمل للسياسة الأمريكية - الأفريقية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مكانها في لجنة الشؤون الخارجية.
وأشارت عمر إلى أن مجموعة العمل ستركز على المشاركة المتسقة مع الخبراء، وصانعي السياسات العاملين مع أفريقيا وداخلها.