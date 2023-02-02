https://sputnikarabic.ae/20230202/استبعاد-إلهان-عمر-من-لجنة-الشؤون-الخارجية-في-النواب-الأمريكي-بسبب-تصريحاتها-عن-إسرائيل-1073052798.html

استبعاد إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية في النواب الأمريكي بسبب تصريحاتها عن إسرائيل

استبعاد إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية في النواب الأمريكي بسبب تصريحاتها عن إسرائيل

أصدر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، قرارا بإستبعاد عضوة الكونغرس المسلمة، إلهان عمر، من لجنة الشؤون الخارجية، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن قضايا، من... 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T19:05+0000

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واشنطن - سبوتنيك. ووافق مجلس النواب على قرار عزل عمر من اللجنة، بأغلبية 218 صوتا مقابل 211 على أسس حزبية.ويتهم القرار إلهان عمر بالترويج لاستعارات معادية للسامية، بما في ذلك تعليق أدلت به في فبراير/ شباط 2019، تزعم فيه أن اللوبي اليهودي يشتري الدعم السياسي في أمريكا.كما يستشهد قرار مجلس النواب الأمريكي بتعليق من شهر مارس/ آذار 2019، يتهم إلهان عمر بـ"التقليل من أهمية" هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 الإرهابية ضد أمريكا، عندما قالت "بعض الأشخاص فعلوا شيئا".وأشار قرار "النواب الأمريكي" إلى أن الدول الأخرى تنظر إلى لجنة الشؤون الخارجية على أنها تتحدث نيابة عن الكونغرس، وأن تعليقات إلهان عمر جلبت "العار" إلى مجلس النواب.وعن تصريحاتها بشأن قرار استبعادها من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، قالت إلهان عمر: وأعلنت إلهان عمر، المولودة في الصومال، لكنها فرّت كطفلة إلى أمريكا بموجب وضع لاجئ، عن تشكيل مجموعة عمل للسياسة الأمريكية - الأفريقية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مكانها في لجنة الشؤون الخارجية.وأشارت عمر إلى أن مجموعة العمل ستركز على المشاركة المتسقة مع الخبراء، وصانعي السياسات العاملين مع أفريقيا وداخلها.

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