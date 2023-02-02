https://sputnikarabic.ae/20230202/استسلام-القوات-الأوكرانية-المدربة-في-بريطانيا-خلال-الدقائق-الأولى-من-المعركة-1073016778.html

استسلام القوات الأوكرانية المدربة في بريطانيا خلال الدقائق الأولى من المعركة

استسلام القوات الأوكرانية المدربة في بريطانيا خلال الدقائق الأولى من المعركة

قال الجندي الأوكراني أرتيوم كوفالينكو، أحد المشاركين في المعارك والذي أسرته القوات الروسية، إن مجموعة الجنود الأوكرانيين المتدربين في بريطانيا استسلمت بعد 20... 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T07:21+0000

2023-02-02T07:21+0000

2023-02-02T07:21+0000

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وقال لوكالة "سبوتنيك": "وصلنا أولاً إلى لفوف، في اليوم التالي عبرنا الحدود، وسافرنا بالطائرة من بولندا إلى بريطانيا ثم وصلنا إلى قاعدة ووركوب بالحافلة. في بريطانيا، أخذنا دورة تدريبية للمقاتل الشاب - الرماية والطب والقانون العسكري والأساسيات العسكرية - اقتحام الخنادق واقتحام المدن والمباني".وأضاف كوفالينكو أن مكتب التسجيل والتجنيد العسكري استدعاه، في 22 يونيو/حزيران وانتهى به الأمر في مركز تدريب 199 للقوات الأوكرانية في جيتومير، وبعد أسبوع من إقامته هناك تم إرساله للتدريب في المملكة المتحدة الذي استمر 21 يومًا.وأشار الجندي إلى أنه بعد الانتهاء من الدورة، عادت مجموعة الجنود، وعاد معهم كوفالينكو، إلى أوكرانيا، إلى جيتومير، حيث بدأوا القتال في اللواء 25.وتابع: "بعد ذلك، ذهبنا إلى مقاطعة فولين للقيام بدوريات في قرية زابولوتي. ثم انتقلنا إلى سفيتاغورسك، حيث عشنا في قاعدة سياحية لمدة أربعة أيام، وبعد ذلك ذهبنا إلى المواقع التي مكثنا فيها لمدة شهر قبل أن يتم القبض علينا. كانت لدينا مهمة الدفاع. تم أسرنا في 1 ديسمبر/كانون الأول، وتم اختراقنا واقتحام مواقعنا. وخلال عشرين دقيقة من القتال استسلمنا".وكانت قد ذكرت صحيفة "التلغراف" نقلاً عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة دربت 10 آلاف جندي أوكراني وتعتزم تدريب 40 ألفًا إضافيًا هذا العام.

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