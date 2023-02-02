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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/استسلام-القوات-الأوكرانية-المدربة-في-بريطانيا-خلال-الدقائق-الأولى-من-المعركة-1073016778.html
استسلام القوات الأوكرانية المدربة في بريطانيا خلال الدقائق الأولى من المعركة
استسلام القوات الأوكرانية المدربة في بريطانيا خلال الدقائق الأولى من المعركة
قال الجندي الأوكراني أرتيوم كوفالينكو، أحد المشاركين في المعارك والذي أسرته القوات الروسية، إن مجموعة الجنود الأوكرانيين المتدربين في بريطانيا استسلمت بعد 20... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T07:21+0000
2023-02-02T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "وصلنا أولاً إلى لفوف، في اليوم التالي عبرنا الحدود، وسافرنا بالطائرة من بولندا إلى بريطانيا ثم وصلنا إلى قاعدة ووركوب بالحافلة. في بريطانيا، أخذنا دورة تدريبية للمقاتل الشاب - الرماية والطب والقانون العسكري والأساسيات العسكرية - اقتحام الخنادق واقتحام المدن والمباني".وأضاف كوفالينكو أن مكتب التسجيل والتجنيد العسكري استدعاه، في 22 يونيو/حزيران وانتهى به الأمر في مركز تدريب 199 للقوات الأوكرانية في جيتومير، وبعد أسبوع من إقامته هناك تم إرساله للتدريب في المملكة المتحدة الذي استمر 21 يومًا.وأشار الجندي إلى أنه بعد الانتهاء من الدورة، عادت مجموعة الجنود، وعاد معهم كوفالينكو، إلى أوكرانيا، إلى جيتومير، حيث بدأوا القتال في اللواء 25.وتابع: "بعد ذلك، ذهبنا إلى مقاطعة فولين للقيام بدوريات في قرية زابولوتي. ثم انتقلنا إلى سفيتاغورسك، حيث عشنا في قاعدة سياحية لمدة أربعة أيام، وبعد ذلك ذهبنا إلى المواقع التي مكثنا فيها لمدة شهر قبل أن يتم القبض علينا. كانت لدينا مهمة الدفاع. تم أسرنا في 1 ديسمبر/كانون الأول، وتم اختراقنا واقتحام مواقعنا. وخلال عشرين دقيقة من القتال استسلمنا".وكانت قد ذكرت صحيفة "التلغراف" نقلاً عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة دربت 10 آلاف جندي أوكراني وتعتزم تدريب 40 ألفًا إضافيًا هذا العام.
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

استسلام القوات الأوكرانية المدربة في بريطانيا خلال الدقائق الأولى من المعركة

07:21 GMT 02.02.2023
© AP Photo / Sergei Chuzavkovجندي أوكراني
جندي أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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قال الجندي الأوكراني أرتيوم كوفالينكو، أحد المشاركين في المعارك والذي أسرته القوات الروسية، إن مجموعة الجنود الأوكرانيين المتدربين في بريطانيا استسلمت بعد 20 دقيقة من بدء معركتها الأولى.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "وصلنا أولاً إلى لفوف، في اليوم التالي عبرنا الحدود، وسافرنا بالطائرة من بولندا إلى بريطانيا ثم وصلنا إلى قاعدة ووركوب بالحافلة. في بريطانيا، أخذنا دورة تدريبية للمقاتل الشاب - الرماية والطب والقانون العسكري والأساسيات العسكرية - اقتحام الخنادق واقتحام المدن والمباني".
وأضاف كوفالينكو أن مكتب التسجيل والتجنيد العسكري استدعاه، في 22 يونيو/حزيران وانتهى به الأمر في مركز تدريب 199 للقوات الأوكرانية في جيتومير، وبعد أسبوع من إقامته هناك تم إرساله للتدريب في المملكة المتحدة الذي استمر 21 يومًا.
وأشار الجندي إلى أنه بعد الانتهاء من الدورة، عادت مجموعة الجنود، وعاد معهم كوفالينكو، إلى أوكرانيا، إلى جيتومير، حيث بدأوا القتال في اللواء 25.
وتابع: "بعد ذلك، ذهبنا إلى مقاطعة فولين للقيام بدوريات في قرية زابولوتي. ثم انتقلنا إلى سفيتاغورسك، حيث عشنا في قاعدة سياحية لمدة أربعة أيام، وبعد ذلك ذهبنا إلى المواقع التي مكثنا فيها لمدة شهر قبل أن يتم القبض علينا. كانت لدينا مهمة الدفاع. تم أسرنا في 1 ديسمبر/كانون الأول، وتم اختراقنا واقتحام مواقعنا. وخلال عشرين دقيقة من القتال استسلمنا".
وكانت قد ذكرت صحيفة "التلغراف" نقلاً عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة دربت 10 آلاف جندي أوكراني وتعتزم تدريب 40 ألفًا إضافيًا هذا العام.
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Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
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