https://sputnikarabic.ae/20230202/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-فرض-حزمة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1073040640.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا بحلول 24 فبراير/ شباط الجاري. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T13:48+0000
2023-02-02T13:48+0000
2023-02-02T13:48+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي في كييف، اليوم الخميس: "سنطرح مع شركائنا في مجموعة السبع سقفا إضافيا لأسعار المنتجات النفطية الروسية".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريح سابق، إن تداعيات العقوبات على الاقتصاد الروسي كانت محدودة، مؤكدًا أن موسكو تتوقع فائضا قياسيا في حجم تجارتها الخارجية رغم الضغوط الخارجية.ويتوقع محللون أن تتعافى واردات الاقتصاد الروسي لتعود لمستويات ما قبل فبراير/ شباط من العام الماضي، بحسب تقرير أمريكي أشار إلى صمود روسيا أمام العقوبات الغربية.ومنذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على موسكو لعرقة أهداف العملية.لكن الكرملين أكد أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230130/-الخارجية-الروسية-المؤشرات-تظهر-أن-تداعيات-العقوبات-على-روسيا-كانت-محدودة-1072871318.html
https://sputnikarabic.ae/20230201/صحيفة-أمريكية-روسيا-صمدت-أمام-العقوبات-الغربية-1072943289.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا بحلول 24 فبراير/ شباط الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي في كييف، اليوم الخميس: "سنطرح مع شركائنا في مجموعة السبع سقفا إضافيا لأسعار المنتجات النفطية الروسية".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريح سابق، إن تداعيات العقوبات
على الاقتصاد الروسي كانت محدودة، مؤكدًا أن موسكو تتوقع فائضا قياسيا في حجم تجارتها الخارجية رغم الضغوط الخارجية.
ويتوقع محللون أن تتعافى واردات الاقتصاد الروسي
لتعود لمستويات ما قبل فبراير/ شباط من العام الماضي، بحسب تقرير أمريكي أشار إلى صمود روسيا أمام العقوبات الغربية.
ومنذ إطلاق العملية العسكرية
الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على موسكو لعرقة أهداف العملية.
لكن الكرملين أكد أن العملية العسكرية الخاصة
لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.