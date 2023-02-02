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بوتين: الذين يجرون ألمانيا لحرب مع روسيا لا يفهمون أن الحرب الجديدة ستكون مختلفة
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-فرض-حزمة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1073040640.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا بحلول 24 فبراير/ شباط الجاري. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T13:48+0000
2023-02-02T13:48+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي في كييف، اليوم الخميس: "سنطرح مع شركائنا في مجموعة السبع سقفا إضافيا لأسعار المنتجات النفطية الروسية".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريح سابق، إن تداعيات العقوبات على الاقتصاد الروسي كانت محدودة، مؤكدًا أن موسكو تتوقع فائضا قياسيا في حجم تجارتها الخارجية رغم الضغوط الخارجية.ويتوقع محللون أن تتعافى واردات الاقتصاد الروسي لتعود لمستويات ما قبل فبراير/ شباط من العام الماضي، بحسب تقرير أمريكي أشار إلى صمود روسيا أمام العقوبات الغربية.ومنذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على موسكو لعرقة أهداف العملية.لكن الكرملين أكد أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230130/-الخارجية-الروسية-المؤشرات-تظهر-أن-تداعيات-العقوبات-على-روسيا-كانت-محدودة-1072871318.html
https://sputnikarabic.ae/20230201/صحيفة-أمريكية-روسيا-صمدت-أمام-العقوبات-الغربية-1072943289.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

13:48 GMT 02.02.2023
© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Rodion Proca
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا بحلول 24 فبراير/ شباط الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي في كييف، اليوم الخميس: "سنطرح مع شركائنا في مجموعة السبع سقفا إضافيا لأسعار المنتجات النفطية الروسية".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
الخارجية الروسية: المؤشرات تظهر أن تداعيات العقوبات على روسيا كانت محدودة
30 يناير, 10:20 GMT
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريح سابق، إن تداعيات العقوبات على الاقتصاد الروسي كانت محدودة، مؤكدًا أن موسكو تتوقع فائضا قياسيا في حجم تجارتها الخارجية رغم الضغوط الخارجية.
ويتوقع محللون أن تتعافى واردات الاقتصاد الروسي لتعود لمستويات ما قبل فبراير/ شباط من العام الماضي، بحسب تقرير أمريكي أشار إلى صمود روسيا أمام العقوبات الغربية.
روبلات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
صحيفة أمريكية: روسيا صمدت أمام العقوبات الغربية
أمس, 08:16 GMT
ومنذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على موسكو لعرقة أهداف العملية.
لكن الكرملين أكد أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.
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Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:52 GMT
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