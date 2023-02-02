https://sputnikarabic.ae/20230202/الاقتصاد-الأوروبي-يركعسياسي-فرنسي-يعلق-على-تقرير-صندوق-النقد-الدولي-1073029107.html
"الاقتصاد الأوروبي يركع"...سياسي فرنسي يعلق على تقرير صندوق النقد الدولي
"الاقتصاد الأوروبي يركع"...سياسي فرنسي يعلق على تقرير صندوق النقد الدولي
علّق السياسي الفرنسي وزعيم حركة "باتريوتي" فلوريان فيليبو، على توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي لدول العالم، مشيرًا إلى أن خطط الغرب لتدمير الاقتصاد... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T10:18+0000
2023-02-02T10:18+0000
2023-02-02T10:18+0000
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ووفقا لفيليبو، فإن النظام الاقتصادي الأوروبي هو الذي وقع ضحية للسياسة الغربية، متهمًا على وجه الخصوص وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير.وتواجه الدول الغربية ارتفاعا في أسعار الطاقة والتضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي. وعلى خلفية ارتفاع أسعار الوقود، الغاز في المقام الأول، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، مما أثر على مجالات أخرى من الاقتصاد، فضلاً عن الضمان الاجتماعي. كما تواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية تضخما قياسيا منذ عقود.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال سابقا، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , اقتصاد, روسيا
العالم, أخبار فرنسا , اقتصاد, روسيا
"الاقتصاد الأوروبي يركع"...سياسي فرنسي يعلق على تقرير صندوق النقد الدولي
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علّق السياسي الفرنسي وزعيم حركة "باتريوتي" فلوريان فيليبو، على توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي لدول العالم، مشيرًا إلى أن خطط الغرب لتدمير الاقتصاد الروسي لم تتحقق.
ووفقا لفيليبو، فإن النظام الاقتصادي الأوروبي هو الذي وقع ضحية
للسياسة الغربية، متهمًا على وجه الخصوص وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير.
وغرّد فيليبو على صفحته الخاصة على"تويتر"، قائلا: "لقد أعلن صندوق النقد الدولي للتو: العام المقبل سيكون النمو الاقتصادي لروسيا أعلى مما كان عليه في منطقة اليورو! نجح برونو لو مير في" ركوع الاقتصاد على ركبتيه "... لكن ليس الاقتصاد الروسي! بطل اللعنة!".
وتواجه الدول الغربية ارتفاعا في أسعار الطاقة والتضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي. وعلى خلفية ارتفاع أسعار الوقود، الغاز في المقام الأول، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، مما أثر على مجالات أخرى من الاقتصاد، فضلاً عن الضمان الاجتماعي. كما تواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية تضخما قياسيا منذ عقود.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال سابقا، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.