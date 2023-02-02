https://sputnikarabic.ae/20230202/البرلمان-الأوروبي-يصوت-لحظر-التمويل-الأجنبي-للدعاية-السياسية-1073051621.html
البرلمان الأوروبي يصوت لحظر التمويل الأجنبي للدعاية السياسية
البرلمان الأوروبي يصوت لحظر التمويل الأجنبي للدعاية السياسية
صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح حظر التمويل الأجنبي للدعاية السياسية لتقليل مخاطر التدخل في انتخابات الاتحاد الأوروبي العام المقبل. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T18:15+0000
2023-02-02T18:15+0000
2023-02-02T18:22+0000
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وجاء في بيان البرلمان الأوروبي: "يقترح أعضاء البرلمان الأوروبي حظر الكيانات- من خارج الاتحاد الأوروبي- من تمويل الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي".كان هذا أحد التعديلات لقواعد الإعلان السياسي المقترحة من قبل الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بحسب "فرانس برس".وحاليا، يتعين أن يخضع اقتراح البرلمان الأوروبي لنقا بين المشرعين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهيئة التنفيذية قبل التصديق على قانون نهائي.كما يضغط نواب البرلمان الأوروبي لتحجيم استخدام البيانات الشخصية بهدف الإعلان السياسي على الإنترنت.وجاء في نص الاقتراح: "فقط البيانات الشخصية المقدمة بشكل صريح من أجل الإعلان السياسي على الإنترنت يمكن استخدامها من قبل مقدمي الإعلان".بالإضافة إلى ذلك، يهدف الاقتراح إلى جعل الأمر أكثر سهولة في الوصول للمعلومات بشان من يمول الإعلان، وتكلفته ومصدر الأموال.من المقرر أن يجري الاتحاد الأوروبي انتخابات البرلمان الأوروبي في 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230121/المغرب-يدين-بشدة--انتقاد-البرلمان-الأوروبي-حرية-التعبير-في-المملكة-1072558648.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البرلمان الأوروبي, أخبار الاتحاد الأوروبي, دعاية, اقتراح, الإنترنت
البرلمان الأوروبي, أخبار الاتحاد الأوروبي, دعاية, اقتراح, الإنترنت
البرلمان الأوروبي يصوت لحظر التمويل الأجنبي للدعاية السياسية
18:15 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 18:22 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح حظر التمويل الأجنبي للدعاية السياسية لتقليل مخاطر التدخل في انتخابات الاتحاد الأوروبي العام المقبل.
وجاء في بيان البرلمان الأوروبي: "يقترح أعضاء البرلمان الأوروبي حظر الكيانات- من خارج الاتحاد الأوروبي- من تمويل الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي".
كان هذا أحد التعديلات لقواعد الإعلان السياسي المقترحة من قبل الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بحسب "فرانس برس".
وحاليا، يتعين أن يخضع اقتراح البرلمان الأوروبي
لنقا بين المشرعين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهيئة التنفيذية قبل التصديق على قانون نهائي.
كما يضغط نواب البرلمان الأوروبي لتحجيم استخدام البيانات الشخصية بهدف الإعلان السياسي على الإنترنت.
وجاء في نص الاقتراح: "فقط البيانات الشخصية المقدمة بشكل صريح من أجل الإعلان السياسي على الإنترنت يمكن استخدامها من قبل مقدمي الإعلان".
بالإضافة إلى ذلك، يهدف الاقتراح إلى جعل الأمر أكثر سهولة في الوصول للمعلومات بشان من يمول الإعلان، وتكلفته ومصدر الأموال.
من المقرر أن يجري الاتحاد الأوروبي انتخابات البرلمان الأوروبي في 2024.