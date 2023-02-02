https://sputnikarabic.ae/20230202/البنتاغون-عن-إف-16-نهدف-إلى-إعطاء-كييف-ما-تحتاجه-للهجوم-المضاد-المتوقع-في-الربيع-1073015361.html
البنتاغون عن "إف-16": نهدف إلى إعطاء كييف ما تحتاجه للهجوم المضاد المتوقع في الربيع
البنتاغون عن "إف-16": نهدف إلى إعطاء كييف ما تحتاجه للهجوم المضاد المتوقع في الربيع
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة تركز على نقل القدرات اللازمة إلى كييف لتكون القوات الأوكرانية فعالة في الهجوم المضاد المتوقع في... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T06:38+0000
2023-02-02T06:38+0000
2023-02-02T06:38+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي في الفلبين، عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تريد إعادة النظر في موقفها حول إرسالها مقاتلات "إف-16": "نحن نركز على نقل القدرات التي تحتاجها (القوات الأوكرانية) إلى كييف لتكون فعالة في الهجوم المضاد القادم المتوقع في الربيع".هذا وقد تم بث المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على موقع البنتاغون.ذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن بعض ممثلي الإدارة الأمريكية يضغطون من أجل إرسال المقاتلات من طراز "إف-16" إلى الجيش الأوكراني. أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقًا بـ "لا" على سؤال من الصحفيين عما إذا كان سيتم تسليم طائرات "إف-16" إلى الجيش الأوكراني. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، إنه لا يستبعد إمكانية تسليم طائرات إلى أوكرانيا. كما كتبت وسائل الإعلام أن باريس تدرس طلب كييف لتدريب الطيارين الأوكرانيين.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون عن "إف-16": نهدف إلى إعطاء كييف ما تحتاجه للهجوم المضاد المتوقع في الربيع
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة تركز على نقل القدرات اللازمة إلى كييف لتكون القوات الأوكرانية فعالة في الهجوم المضاد المتوقع في الربيع.
وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي في الفلبين، عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تريد إعادة النظر في موقفها حول إرسالها مقاتلات "إف-16": "نحن نركز على نقل القدرات التي تحتاجها (القوات الأوكرانية) إلى كييف لتكون فعالة في الهجوم المضاد القادم المتوقع في الربيع".
وأضاف أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لضمان تمتع القوات الأوكرانية بالقدرات التي تحتاجها "في الوقت الحالي" للعمل بفعالية في ساحة المعركة.
هذا وقد تم بث المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على موقع البنتاغون.
ذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن بعض ممثلي الإدارة الأمريكية يضغطون من أجل إرسال المقاتلات من طراز "إف-16" إلى الجيش الأوكراني. أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقًا بـ "لا" على سؤال من الصحفيين عما إذا كان سيتم تسليم طائرات "إف-16" إلى الجيش الأوكراني. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، إنه لا يستبعد إمكانية تسليم طائرات إلى أوكرانيا. كما كتبت وسائل الإعلام أن باريس تدرس طلب كييف لتدريب الطيارين الأوكرانيين.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.