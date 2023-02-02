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https://sputnikarabic.ae/20230202/البنك-المركزي-الأوروبي-اقتصاد-منطقة-اليورو-أثبت-أنه-أكثر-مرونة-من-المتوقع-1073044568.html
البنك المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو أثبت أنه أكثر مرونة من المتوقع
البنك المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو أثبت أنه أكثر مرونة من المتوقع
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن اقتصاد منطقة اليورو نجا من تداعيات العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وزيادة أسعار الطاقة، بشكل أكثر... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T15:04+0000
2023-02-02T15:04+0000
منطقة اليورو
كريستين لاغارد
اقتصاد
أسعار الفائدة
قطاع الطاقة
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جاء هذا في تصريحات أدلت بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بحسب "فرانس برس".تأتي تصريحات لاغارد بعد نحو أسبوع من إعلان البنك المركزي الأوروبي، رفع الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 3 بالمئة، بهدف مواجهة التضخم.وفي تصريحات سابقة قالت لاغارد، إن المركزي الأوروبي سيستمر في رفع معدلات الفائدة، بوتيرة مطردة، حتى تبلغ المستوى المناسب من أجل السيطرة على التضخم، وحتى يصل للمستوى المستهدف وهو 2%.
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منطقة اليورو, كريستين لاغارد, اقتصاد, أسعار الفائدة, قطاع الطاقة
منطقة اليورو, كريستين لاغارد, اقتصاد, أسعار الفائدة, قطاع الطاقة

البنك المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو أثبت أنه أكثر مرونة من المتوقع

15:04 GMT 02.02.2023
© AFP 2023 / YANN SCHREIBERالبنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / YANN SCHREIBER
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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن اقتصاد منطقة اليورو نجا من تداعيات العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وزيادة أسعار الطاقة، بشكل أكثر مرونة من المتوقع.
جاء هذا في تصريحات أدلت بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بحسب "فرانس برس".
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وقالت المسؤولة الأوروبية: "بشكل عام، أثبت الاقتصاد أنه أصبح أكثر مرونة من المتوقع وينبغي أن يتعافى خلال الفصول القادمة".
تأتي تصريحات لاغارد بعد نحو أسبوع من إعلان البنك المركزي الأوروبي، رفع الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 3 بالمئة، بهدف مواجهة التضخم.
وفي تصريحات سابقة قالت لاغارد، إن المركزي الأوروبي سيستمر في رفع معدلات الفائدة، بوتيرة مطردة، حتى تبلغ المستوى المناسب من أجل السيطرة على التضخم، وحتى يصل للمستوى المستهدف وهو 2%.
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