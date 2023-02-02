https://sputnikarabic.ae/20230202/البنك-المركزي-المصري-يعلن-تحقيق-فائض-كلي-في-ميزان-المدفوعات-1073039996.html
البنك المركزي المصري يعلن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات
البنك المركزي المصري يعلن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات
كشف البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات المصري بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T13:27+0000
2023-02-02T13:27+0000
2023-02-02T13:27+0000
اقتصاد
العالم العربي
أخبار العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/12/1048401154_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c613e8c171cf0282a9dd7fa23f58d3c4.jpg
وجاء في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم، أن "معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية 2023/2022 شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 ملیار دولار مقابل نحو 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ).وأوضح المركزي المصري أن هذا التحسن يرجع إلى "زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس".ولفت التقرير إلى أن "حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل تدفقا للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار".وتابع "في المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 ملیار دولار".وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع جاء بالتزامن مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
https://sputnikarabic.ae/20230201/البنك-المركزي-المصري-يراجع-سعر-الفائدة-في-ظل-معدلات-1072982035.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/12/1048401154_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_20f75345799e44a35e36f78cb0af99ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
البنك المركزي المصري يعلن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات
تابعنا عبر
كشف البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات المصري بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
وجاء في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم، أن "معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية 2023/2022 شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 ملیار دولار مقابل نحو 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ).
وأوضح المركزي المصري أن هذا التحسن يرجع إلى "زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس".
ولفت التقرير إلى أن "حساب المعاملات الرأسمالية
والمالية سجل تدفقا للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار".
وتابع "في المقابل شهدت الاستثمارات
في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 ملیار دولار".
وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع جاء بالتزامن مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.