https://sputnikarabic.ae/20230202/الجيش-الأمريكي-ومسلحو-قسد-يعتقلون-المئات-من-مدنيي-شرقي-سوريا-بذريعة-داعش-1073050182.html

الجيش الأمريكي ومسلحو "قسد" يعتقلون المئات من مدنيي شرقي سوريا بذريعة "داعش"

الجيش الأمريكي ومسلحو "قسد" يعتقلون المئات من مدنيي شرقي سوريا بذريعة "داعش"

اعتقل مسلحو "قسد" بدعم من الجيش الأمريكي، العشرات من المدنيين في حملات أمنية وعسكرية مستمرة منذ أسابيع في مناطق شرقي سوريا، تتزامن مع توسع الرفض الشعبي... 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T17:22+0000

2023-02-02T17:22+0000

2023-02-02T17:27+0000

أخبار سوريا اليوم

قسد

تنظيم داعش الإرهابي

الجيش الأمريكي

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أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن قوات "قسد" أعلنت الانتهاء من حملتها الأمنية الجديدة التي أطلقتها بدعم جوي وبري من جيش الاحتلال الأمريكي في مدن الرقة والطبقة والمنصورة في محافظة الرقة، بالإضافة إلى بلدة صرين بريف حلب.تأتي الحملة الجديدة بعد أيام من انتهاء حملة أمنية مشابهة للجيش الأمريكي ومسلحو "قسد" الموالين له في أرياف محافظة الحسكة في مناطق تل حميس وتل براك والهول، وأسفرت عن اعتقال ما يقارب 300 مدني، بزعم انتمائهم لخلايا تنظيم "داعش".مداهمة مخيماتإلى ذلك داهم مسلحو تنظيم "قسد" بدعم من قوات الجيش الأمريكي مخيماً للنازحين واعتقلوا عدداً من سكانه في ريف محافظة الرقة.وقالت مصادر عشائرية لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن مسلحو "قسد" داهموا مخيماً عشوائياً لمربي الأغنام بين قرية المحمودلي والسلحبية بريف الرقة الغربي، واعتقلوا ثلاثة مربي أغنام، وصادروا أسلحة صيد بعد تفتيش الخيم بدقة، ثم نقلتهم إلى أحد المراكز الأمنية في مدينة الرقة.والمخيم المذكور، هو مخيم عشوائي يقع بالقرب من منطقة السحلبية في ريف الرقة، ويقطن فيه رعاة أغنام من عدة مناطق غالبيتهم من ريفي حمص وحماة، وبذلك يرتفع عدد المعتقلين إلى 134 مدنيا خلال الحملة الأمنية.وفي السياق، أكدت مصادر محلية بريف محافظة الحسكة لــ "سبوتنيك"، أن مسلحي "قسد" داهموا مخيم (عين الخضرا) المعروف باسم (روج) بريف مدينة المالكية شمال شرقي الحسكة، وقاموا باعتقال عدد كبير من الأطفال الأجانب من عوائل تنظيم "داعش" من ذوي الأعمار الــ 12 عاماً وما فوق، وقاموا بنقلهم إلى معسكرات ومواقع تابعة لهم.تكثيف حملات التجنيدكثفت قوات "قسد" بدعم من الجيش الأمريكي حملات المداهمة واعتقال الشبان في مناطق عدة بمحافظات الحسكة والرقة وحلب، واختطفت على إثرها العشرات واقتادتهم إلى جهة مجهولة، يرافقها تحليق مكثف للطيران المروحي الأمريكي في سماء المنطقة.وذكرت مصادر محلية لــ"سبوتنيك" أن مجموعات مسلحة تابعة لــ"قسد" تشن منذ عدة أيام حملات مداهمة واسعة شرقي سوريا، وأقامت حواجز مسلحة واختطفت عدداً من الشبان من منازلهم ومن وسائل النقل، واقتادتهم إلى معسكرات "التجنيد الإجباري" التابعة لها للقتال في صفوفها.وأشارت المصادر إلى أن مدن الحسكة والقامشلي والرقة ومنبج تعيش حالة من الاستنفار الأمني والعسكري من قبل "قسد" مع نصبها حواجز جديدة بهدف اعتقال واختطاف الشبان لسوقهم إلى معسكرات "التجنيد الإجباري"، حيث تم اعتقال العشرات منهم خلال أيام الخميس والأربعاء والثلاثاء.يذكر أن عمليات الاعتقال العشوائي بحق أهالي منطقة الجزيرة السورية مستمرة من قبل قوات "قسد" والجيش الأمريكي، الأمر الذي أثار غضباً وسخطاً واسعاً بين المواطنين الذين خرجوا في مظاهرات عدة منددة بالممارسات التعسفية لها في محافظات دير الزور والحسكة وحلب والرقة.

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أخبار سوريا اليوم, قسد, تنظيم داعش الإرهابي, الجيش الأمريكي