https://sputnikarabic.ae/20230202/الجيش-الأمريكي-يتعقب-بالون-استطلاع-فوق-شمال-الولايات-المتحدة-يشتبه-أنه-صيني-1073056016.html
الجيش الأمريكي يتعقب بالون استطلاع فوق شمال الولايات المتحدة يشتبه أنه صيني
الجيش الأمريكي يتعقب بالون استطلاع فوق شمال الولايات المتحدة يشتبه أنه صيني
أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن الجيش الأمريكي كان يتعقب بالون استطلاع فوق شمال الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية يشتبه أنه صيني. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T22:30+0000
2023-02-02T22:30+0000
2023-02-02T22:43+0000
الصين
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث: "الحكومة الأمريكية حددت موقع مسبار مراقبة على ارتفاعات عالية وتتبعه الآن فوق البر الرئيسي للولايات المتحدة"، وفقا لشبكة إن.بي.سي الأمريكية.ولفت المتحدث إلى أنه تم تعقب البالون منذ يومين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
الجيش الأمريكي يتعقب بالون استطلاع فوق شمال الولايات المتحدة يشتبه أنه صيني
22:30 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 22:43 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن الجيش الأمريكي كان يتعقب بالون استطلاع فوق شمال الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية يشتبه أنه صيني.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المتحدث: "الحكومة الأمريكية حددت موقع مسبار مراقبة على ارتفاعات عالية وتتبعه الآن فوق البر الرئيسي للولايات المتحدة"، وفقا لشبكة إن.بي.سي الأمريكية.
ولفت المتحدث إلى أنه تم تعقب البالون منذ يومين.