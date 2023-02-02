https://sputnikarabic.ae/20230202/الجيش-الإسرائيلي-سقوط-12-صاروخا-من-غزة-في-مناطق-مفتوحة-الليلة-الماضية-1073044986.html

الجيش الإسرائيلي: سقوط 12 صاروخا من غزة في مناطق مفتوحة الليلة الماضية

الجيش الإسرائيلي: سقوط 12 صاروخا من غزة في مناطق مفتوحة الليلة الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إطلاق 12 صاروخا من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي، الليلة الماضية. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T15:20+0000

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2023-02-02T15:23+0000

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

مستوطنة

قصف صاروخي

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن الفلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا الليلة الماضية 12 صاروخا على الداخل الإسرائيلي، سقط 11 صاروخا منها في مناطق مفتوحة وواحد في قطاع غزة أو ربما انفجر في الهواء.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت، قد هدد في وقت سابق من اليوم الخميس، باستخدام القوة ضد مطلقي الصواريخ من قطاع غزة.ونشر غالانت تغريدة بحسابه الرسمي في "تويتر"، يهدد باستخدام القوة العسكرية الغاشمة ضد مطلقي الصواريخ من غزة، مؤكدا تدمير سلاح الجو الإسرائيلي مواقع إنتاج وتخزين أسلحة تابعة لحركة "حماس".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن صباح اليوم، استهداف موقعين لإنتاج الصواريخ والوسائل القتالية تابعين لحركة "حماس" في غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع.وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان عبر موقع "تويتر": "ردا على إطلاق الصاروخ من غزة إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي موقعا لإنتاج المواد الكيميائية الخام، إلى جانب موقع لتصنيع الأسلحة تابع لحماس".من جانبها، قالت شبكة "قدس" الفلسطينية إن "طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على أحد المواقع وسط قطاع غزة"، مضيفة أن "مضادات أرضية تتصدى لطائرات الاحتلال في سماء القطاع".وكانت المرة الأخيرة التي هرع فيها المستوطنون في غلاف غزة إلى الملاجئ المحصنة قبل أسبوع، عندما أطلقت صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف ومدينة عسقلان، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، والتي قُتل فيها 9 أشخاص بينهم سيدة مسنة.

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إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, مستوطنة, قصف صاروخي