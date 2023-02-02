https://sputnikarabic.ae/20230202/الجيش-اليمني-يعلن-صد-هجوم-لـ-أنصار-الله-غرب-مدينة-تعز-1073037411.html

الجيش اليمني يعلن صد هجوم لـ "أنصار الله" غرب مدينة تعز

الجيش اليمني يعلن صد هجوم لـ "أنصار الله" غرب مدينة تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس، إثر تجدد القتال في محافظة تعز الاستراتيجية جنوب غربي اليمن. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T13:04+0000

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القاهرة - سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، نقلاً عن وزارة الدفاع اليمنية، بأن "قوات الجيش صدت هجوماً شنه الحوثيون حاولوا التقدم خلاله باتجاه مواقع في منطقة الضباب غرب مدينة تعز".وأضافت أن "أنصار الله" دفعوا بأعداد كبيرة من عناصرهم في العملية، مؤكدة "استهداف تلك العناصر وإجبارها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة"، على حد قولها.ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الجيش اليمني إحباط هجوم لـ "أنصار الله" على مواقع عسكرية في الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز، ومحاولة تقدم في معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق المدينة.يأتي التصعيد الميداني الجديد في محافظة تعز الاستراتيجية، بعد نحو أربعة أشهر من انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، إلى اتفاق لتجديدها.ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.أودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230122/أنصار-الله-تتهم-الجيش-السعودي-بقتل-مدنيين-شمال-غربي-اليمن-1072577854.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أنصار الله