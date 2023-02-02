https://sputnikarabic.ae/20230202/الخارجية-الإيرانية-تعلق-على-تصريحات-بشأن-ضبط-شحنة-أسلحة-إيرانية-كانت-في-طريقها-إلى-اليمن-1073036835.html

الخارجية الإيرانية تعلق على تصريحات بشأن ضبط شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى اليمن

الخارجية الإيرانية تعلق على تصريحات بشأن ضبط شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى اليمن

رفضت الخارجية الإيرانية ما اسمته "الادعاءات الكاذبة" حول اكتشاف شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى اليمن. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T13:03+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "مصدّري السلاح للمعتدين والذين يساعدون على محاصرة الشعب اليمني المظلوم، ليسوا في وضع يسمح لهم باتهام الآخرين"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".واعتبر كنعاني إلى أن المزاعم المنتشرة بشأن كشف أسلحة مُرسلة من إيران إلى اليمن؛ اكتشفتها القوات الفرنسية الخاصة، "كاذبة، واتهامات يتم نشرها لأهداف سياسية ولتشويش الرأي العام العالمي".وأمس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنها بالاشتراك مع قوات حليفة، اعترضت شاحنة أسلحة إيرانية، في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، في خليج عمان، كانت في طريقها إلى اليمن.وصرحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أمس، أنه "بالاشتراك مع قوات حليفة تم تنفيذ عملية بحرية في 15 الشهر الماضي في خليج عمان"، مضيفًا أن "العملية أسفرت عن اعتراض شحنة أسلحة إيرانية، في خليج عمان، كانت في طريقها إلى اليمن".وأضاف: "الدول المتورطة بشكل مباشر بصفقات عسكرية واستخباراتية قدّمتها للدول التي غزت اليمن، والتي ساعدت بالحصار اللاإنساني على الشعب اليمني المظلوم ليست بموضع يخوّلها باتهام الآخرين".وتابع: "حري بهذه الدول أن تنهي نهجها الانتهازي والباحث عن الربح في هذه الحرب القاسية في أسرع وقت ممكن، بدلاً من نشر الادعاءات الكاذبة والإفلات من مسؤوليتهم في الحرب المفروضة على الشعب اليمني المظلوم".

https://sputnikarabic.ae/20230111/الحكومة-اليمنية-تتهم-إيران-بتصعيد-عمليات-تهريب-الأسلحة-لجماعة-أنصار-الله-1072144662.html

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إيران, أخبار إيران, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم, أخبار العالم الآن