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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/الخمر-والمخالفات-يتسببان-بانهيار-شركة-موتسارت-العسكرية-الأمريكية-في-أوكرانيا-1073036679.html
الخمر والمخالفات يتسببان بانهيار شركة "موتسارت" العسكرية الأمريكية في أوكرانيا
الخمر والمخالفات يتسببان بانهيار شركة "موتسارت" العسكرية الأمريكية في أوكرانيا
تسبب ثمل الموظفين والمخالفات المالية بانهيار الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة (PMC) "موتسارت" في أوكرانيا. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T12:57+0000
2023-02-02T13:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
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فبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" لكاتبه جيفري جيتلمان، فإنه لم يكن من السهل التعامل مع الأشخاص الذين كانوا في الشركة، حيث كان العديد منهم من المحاربين القدامى الذين اعترفوا بأنهم يعانون من اضطرابات نفسية ومن حالة السكر.وأضاف التقرير أنه خارج أوقات عملهم كانوا يقضون وقتهم في نوادي التعري والحانات ويقومون بالمواعدة على الإنترنت.وأشار الكاتب إلى أن مؤسس المجموعة، أندرو ميلبورن، أخبر مرؤوسيه في غرفة اجتماعات ضمن مبنى سكني في كييف أن "مجموعة موتسارت ماتت".وبحسب المقال، فإن الشركة جمعت في بداية تشكيلها تبرعات تزيد عن مليون دولار، لكن هذه الأموال بدأت بالنفاذ وسط حالات من الهروب ضمنها والصراع الداخلي.واختتم كاتب المقال أن ميلبورن يسعى لإعادة إحياء الشركة من خلال بحث دائم عن داعمين ورعاة جدد.
https://sputnikarabic.ae/20230116/أسير-حرب-أوكراني-يكشف-عن-وجود-مرتزقة-أمريكيين-في-سوليدار-1072325282.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

الخمر والمخالفات يتسببان بانهيار شركة "موتسارت" العسكرية الأمريكية في أوكرانيا

12:57 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 13:03 GMT 02.02.2023)
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الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
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تسبب ثمل الموظفين والمخالفات المالية بانهيار الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة (PMC) "موتسارت" في أوكرانيا.
فبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" لكاتبه جيفري جيتلمان، فإنه لم يكن من السهل التعامل مع الأشخاص الذين كانوا في الشركة، حيث كان العديد منهم من المحاربين القدامى الذين اعترفوا بأنهم يعانون من اضطرابات نفسية ومن حالة السكر.
وأضاف التقرير أنه خارج أوقات عملهم كانوا يقضون وقتهم في نوادي التعري والحانات ويقومون بالمواعدة على الإنترنت.
وأشار الكاتب إلى أن مؤسس المجموعة، أندرو ميلبورن، أخبر مرؤوسيه في غرفة اجتماعات ضمن مبنى سكني في كييف أن "مجموعة موتسارت ماتت".
منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
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وبحسب المقال، فإن الشركة جمعت في بداية تشكيلها تبرعات تزيد عن مليون دولار، لكن هذه الأموال بدأت بالنفاذ وسط حالات من الهروب ضمنها والصراع الداخلي.
واختتم كاتب المقال أن ميلبورن يسعى لإعادة إحياء الشركة من خلال بحث دائم عن داعمين ورعاة جدد.
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