https://sputnikarabic.ae/20230202/الدولار-ينخفض-أمام-الروبل-ويسجل-6992-روبل-للدولار-الواحد-1073013802.html
الدولار ينخفض أمام الروبل ويسجل 69.92 روبل للدولار الواحد
الدولار ينخفض أمام الروبل ويسجل 69.92 روبل للدولار الواحد
انخفض سعر صرف الدولار، مقابل الروبل، اليوم الخميس، بمقدار 10.4 كوبيك - إلى 69.92 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T05:16+0000
2023-02-02T05:16+0000
2023-02-02T05:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سعر الدولار اليوم
الروبل الروسي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101352/49/1013524999_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_da62a862042088003a0498f6a28dd9f6.jpg
موسكو - سبوتنيك. كما ارتفع سعر صرف اليورو - بمقدار 37 كوبيك، إلى 76.85 روبل، ووفقاً للبنك المركزي في عام 2022، واجه القطاع المالي الروسي عقوبات هائلة، بما في ذلك قطع أكبر البنوك عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية.وفي ظل هذا الوضع، خشي العديد من المحللين من أن القطاع قد يتعرض إلى خسارة، في نهاية العام الماضي؛ وفي النصف الأول من العام، سجلت مؤسسات الائتمان خسارة 1.5 تريليون روبل.ويرى خبراء المال أن الروبل الروسي يواصل الاتجاه النزولي الذي ساد الأسبوع الماضي مقابل الدولار واليوان واليورو، بسبب قلة العملة العملة المعروضة للبيع.
https://sputnikarabic.ae/20230201/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101352/49/1013524999_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_e5a24e5cc1d4363a06c035d0505eb574.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سعر الدولار اليوم, الروبل الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
سعر الدولار اليوم, الروبل الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الدولار ينخفض أمام الروبل ويسجل 69.92 روبل للدولار الواحد
تابعنا عبر
انخفض سعر صرف الدولار، مقابل الروبل، اليوم الخميس، بمقدار 10.4 كوبيك - إلى 69.92 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.
موسكو - سبوتنيك
. كما ارتفع سعر صرف اليورو - بمقدار 37 كوبيك، إلى 76.85 روبل، ووفقاً للبنك المركزي في عام 2022، واجه القطاع المالي الروسي عقوبات هائلة، بما في ذلك قطع أكبر البنوك عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية.
وفي ظل هذا الوضع، خشي العديد من المحللين من أن القطاع قد يتعرض إلى خسارة، في نهاية العام الماضي؛ وفي النصف الأول من العام، سجلت مؤسسات الائتمان خسارة 1.5 تريليون روبل.
ويرى خبراء المال أن الروبل الروسي
يواصل الاتجاه النزولي الذي ساد الأسبوع الماضي مقابل الدولار واليوان واليورو، بسبب قلة العملة العملة المعروضة للبيع.