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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/الدولار-ينخفض-أمام-الروبل-ويسجل-6992-روبل-للدولار-الواحد-1073013802.html
الدولار ينخفض أمام الروبل ويسجل 69.92 روبل للدولار الواحد
الدولار ينخفض أمام الروبل ويسجل 69.92 روبل للدولار الواحد
انخفض سعر صرف الدولار، مقابل الروبل، اليوم الخميس، بمقدار 10.4 كوبيك - إلى 69.92 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T05:16+0000
2023-02-02T05:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. كما ارتفع سعر صرف اليورو - بمقدار 37 كوبيك، إلى 76.85 روبل، ووفقاً للبنك المركزي في عام 2022، واجه القطاع المالي الروسي عقوبات هائلة، بما في ذلك قطع أكبر البنوك عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية.وفي ظل هذا الوضع، خشي العديد من المحللين من أن القطاع قد يتعرض إلى خسارة، في نهاية العام الماضي؛ وفي النصف الأول من العام، سجلت مؤسسات الائتمان خسارة 1.5 تريليون روبل.ويرى خبراء المال أن الروبل الروسي يواصل الاتجاه النزولي الذي ساد الأسبوع الماضي مقابل الدولار واليوان واليورو، بسبب قلة العملة العملة المعروضة للبيع.
https://sputnikarabic.ae/20230201/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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سعر الدولار اليوم, الروبل الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
سعر الدولار اليوم, الروبل الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الدولار ينخفض أمام الروبل ويسجل 69.92 روبل للدولار الواحد

05:16 GMT 02.02.2023
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورالروبل والدولار
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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انخفض سعر صرف الدولار، مقابل الروبل، اليوم الخميس، بمقدار 10.4 كوبيك - إلى 69.92 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.
موسكو - سبوتنيك. كما ارتفع سعر صرف اليورو - بمقدار 37 كوبيك، إلى 76.85 روبل، ووفقاً للبنك المركزي في عام 2022، واجه القطاع المالي الروسي عقوبات هائلة، بما في ذلك قطع أكبر البنوك عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:18 GMT
وفي ظل هذا الوضع، خشي العديد من المحللين من أن القطاع قد يتعرض إلى خسارة، في نهاية العام الماضي؛ وفي النصف الأول من العام، سجلت مؤسسات الائتمان خسارة 1.5 تريليون روبل.
ويرى خبراء المال أن الروبل الروسي يواصل الاتجاه النزولي الذي ساد الأسبوع الماضي مقابل الدولار واليوان واليورو، بسبب قلة العملة العملة المعروضة للبيع.
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