https://sputnikarabic.ae/20230202/الرئيس-العراقي-بغداد-والرياض-ركائز-أساسية-لاستقرار-المنطقة-1073046086.html
الرئيس العراقي: بغداد والرياض ركائز أساسية لاستقرار المنطقة
الرئيس العراقي: بغداد والرياض ركائز أساسية لاستقرار المنطقة
وصف الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، بلاده والسعودية بأنهما من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T15:32+0000
2023-02-02T15:32+0000
2023-02-02T15:32+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار السعودية اليوم
وزير الخارجية السعودي
الرئيس العراقي
زيارة
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جاء هذا في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وجاء في البيان أن رشيد استقبل، اليوم، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود والوفد المرافق له.وبحث الجانبان آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم، وتم تأكيد ضرورة معالجة الأزمات عبر الحوار والمشاورات بشكل يحقق الأمن والسلام لجميع الشعوب، بحسب البيان.وشدد رشيد على عمق العلاقات بين السعودية والعراق وحرص بلاده على دعم أطر التعاون على كافة الأصعدة، واستمرار العمل والتنسيق والتشاور.في المقابل أعرب وزير الخارجية السعودي عن دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية الهادفة لتعزيز أمن واستقرار البلاد.وأكد أهمية العمل الرامي لتوطيد وتقوية العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية قد أعلن، في وقت سابق اليوم، وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى بغداد في زيارة رسمية.
https://sputnikarabic.ae/20230202/وزير-الخارجية-العراقي-نتطلع-للتزود-بالكهرباء-من-السعودية-1073029968.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, وزير الخارجية السعودي, الرئيس العراقي, زيارة
أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, وزير الخارجية السعودي, الرئيس العراقي, زيارة
الرئيس العراقي: بغداد والرياض ركائز أساسية لاستقرار المنطقة
تابعنا عبر
وصف الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، بلاده والسعودية بأنهما من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة.
جاء هذا في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وجاء في البيان أن رشيد استقبل، اليوم، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود والوفد المرافق له.
وبحث الجانبان آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم، وتم تأكيد ضرورة معالجة الأزمات عبر الحوار والمشاورات بشكل يحقق الأمن والسلام لجميع الشعوب، بحسب البيان.
وشدد رشيد على عمق العلاقات بين السعودية والعراق وحرص بلاده على دعم أطر التعاون على كافة الأصعدة، واستمرار العمل والتنسيق والتشاور.
في المقابل أعرب وزير الخارجية السعودي
عن دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية الهادفة لتعزيز أمن واستقرار البلاد.
وأكد أهمية العمل الرامي لتوطيد وتقوية العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية قد أعلن، في وقت سابق اليوم، وصول وزير الخارجية السعودي
الأمير فيصل بن فرحان إلى بغداد في زيارة رسمية.