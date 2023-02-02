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https://sputnikarabic.ae/20230202/السودان-وإسرائيل-يبحثان-تعزيز-آفاق-التعاون-وسبل-إرساء-علاقات-مثمرة-بينهما-1073049226.html
السودان وإسرائيل يبحثان تعزيز آفاق التعاون وسبل إرساء علاقات مثمرة بينهما
السودان وإسرائيل يبحثان تعزيز آفاق التعاون وسبل إرساء علاقات مثمرة بينهما
استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، وفدا إسرائيليا بقيادة وزير الخارجية إيلي كوهين، وذلك خلال زيارته النادرة للسودان والتي... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T16:55+0000
2023-02-02T16:55+0000
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وحسب بيان مجلس السيادة السوداني، بحث البرهان وكوهين خلال اللقاء سبل إرساء علاقات مثمرة بين الخرطوم وتل أبيب.وناقش الطرفان أيضا تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية.كما تناول اللقاء كذلك الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الإقليمية.ووفقا للبيان، حث رئيس مجلس السيادة السوداني، كوهين على تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ذكرت أن طائرة إسرائيلية هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.وعلى الرغم من إعلان السودان عن انضمامه إلى "اتفاقيات أبراهام"، إلا أن الخرطوم لم توقع رسميا حتى الآن على هذه الاتفاقيات.وكان السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، كجزء من "اتفاقيات أبراهام" المدعومة من الولايات المتحدة، وهي سلسلة من الاتفاقات التي جعلت إسرائيل تقيم علاقات مع ثلاث دول عربية أخرى، قبل بضعة أشهر، لكن التقدم تعثر بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.
https://sputnikarabic.ae/20230202/إعلام-بلينكن-أكد-للإسرائيليين-أن-السودان-في-طريقه-للانضمام-رسميا-إلى-اتفاقيات-أبراهام-1073024977.html
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أخبار السودان اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
أخبار السودان اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

السودان وإسرائيل يبحثان تعزيز آفاق التعاون وسبل إرساء علاقات مثمرة بينهما

16:55 GMT 02.02.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، وفدا إسرائيليا بقيادة وزير الخارجية إيلي كوهين، وذلك خلال زيارته النادرة للسودان والتي استمرت يوما واحدا.
وحسب بيان مجلس السيادة السوداني، بحث البرهان وكوهين خلال اللقاء سبل إرساء علاقات مثمرة بين الخرطوم وتل أبيب.
وناقش الطرفان أيضا تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية.

كما تناول اللقاء كذلك الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الإقليمية.
ووفقا للبيان، حث رئيس مجلس السيادة السوداني، كوهين على تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
إعلام: بلينكن أكد للإسرائيليين أن السودان في طريقه للانضمام رسميا إلى اتفاقيات أبراهام
09:11 GMT
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ذكرت أن طائرة إسرائيلية هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وعلى الرغم من إعلان السودان عن انضمامه إلى "اتفاقيات أبراهام"، إلا أن الخرطوم لم توقع رسميا حتى الآن على هذه الاتفاقيات.
وكان السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، كجزء من "اتفاقيات أبراهام" المدعومة من الولايات المتحدة، وهي سلسلة من الاتفاقات التي جعلت إسرائيل تقيم علاقات مع ثلاث دول عربية أخرى، قبل بضعة أشهر، لكن التقدم تعثر بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.
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