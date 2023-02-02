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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-أوكرانيا-للذخيرة-في-خيرسون-1073028325.html
القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة في خيرسون
القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة في خيرسون
دمر رجال المدفعية الروسية مخزنا للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، في قرية زيلينوفكا بالقرب من خيرسون. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T10:00+0000
2023-02-02T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية
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صرح مصدر مطّلع على الوضع لوكالة "سبوتنيك"، أن المدفعية الروسية قصفت مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون، وقامت بتدمير مستودع الذخيرة.وقال المصدر: "في الليل، دمرت نيران المدفعية الروسية مستودع الذخيرة بالقرب من قرية زيلينوفكا، كما تم تدمير ثلاث سيارات، وبلغت الخسائر أربعة قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وأصيب أيضا ثلاثة بجروح متفاوتة الخطورة".وتابع المصدر: "بالإضافة إلى ذلك، فقد العدو عشرة قتلى وثمانية جرحى وسيارتين، نتيجة قصف مدفعي على منطقة أولغوفكا".يذكر أنه في الخريف الماضي، تم إجلاء سكان مقاطعة خيرسون من الضفة اليمنى لنهر دنيبر إلى الضفة اليسرى، بما في ذلك مدينة خيرسون وبيريسلاف، وكان ذلك بسبب احتمال تفاقم الوضع على خط التماس.
https://sputnikarabic.ae/20230202/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073014273.html
https://sputnikarabic.ae/20230201/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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المدفعية الروسية
المدفعية الروسية

القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة في خيرسون

10:00 GMT 02.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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دمر رجال المدفعية الروسية مخزنا للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، في قرية زيلينوفكا بالقرب من خيرسون.
صرح مصدر مطّلع على الوضع لوكالة "سبوتنيك"، أن المدفعية الروسية قصفت مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون، وقامت بتدمير مستودع الذخيرة.
وقال المصدر: "في الليل، دمرت نيران المدفعية الروسية مستودع الذخيرة بالقرب من قرية زيلينوفكا، كما تم تدمير ثلاث سيارات، وبلغت الخسائر أربعة قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وأصيب أيضا ثلاثة بجروح متفاوتة الخطورة".
قرية فارفاروفكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
09:43 GMT
وتابع المصدر: "بالإضافة إلى ذلك، فقد العدو عشرة قتلى وثمانية جرحى وسيارتين، نتيجة قصف مدفعي على منطقة أولغوفكا".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:18 GMT
يذكر أنه في الخريف الماضي، تم إجلاء سكان مقاطعة خيرسون من الضفة اليمنى لنهر دنيبر إلى الضفة اليسرى، بما في ذلك مدينة خيرسون وبيريسلاف، وكان ذلك بسبب احتمال تفاقم الوضع على خط التماس.
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Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:43 GMT
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