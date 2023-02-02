https://sputnikarabic.ae/20230202/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-أوكرانيا-للذخيرة-في-خيرسون-1073028325.html
القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة في خيرسون
القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة في خيرسون
دمر رجال المدفعية الروسية مخزنا للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، في قرية زيلينوفكا بالقرب من خيرسون. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T10:00+0000
2023-02-02T10:00+0000
2023-02-02T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية
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صرح مصدر مطّلع على الوضع لوكالة "سبوتنيك"، أن المدفعية الروسية قصفت مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون، وقامت بتدمير مستودع الذخيرة.وقال المصدر: "في الليل، دمرت نيران المدفعية الروسية مستودع الذخيرة بالقرب من قرية زيلينوفكا، كما تم تدمير ثلاث سيارات، وبلغت الخسائر أربعة قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وأصيب أيضا ثلاثة بجروح متفاوتة الخطورة".وتابع المصدر: "بالإضافة إلى ذلك، فقد العدو عشرة قتلى وثمانية جرحى وسيارتين، نتيجة قصف مدفعي على منطقة أولغوفكا".يذكر أنه في الخريف الماضي، تم إجلاء سكان مقاطعة خيرسون من الضفة اليمنى لنهر دنيبر إلى الضفة اليسرى، بما في ذلك مدينة خيرسون وبيريسلاف، وكان ذلك بسبب احتمال تفاقم الوضع على خط التماس.
https://sputnikarabic.ae/20230202/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073014273.html
https://sputnikarabic.ae/20230201/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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المدفعية الروسية
القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة في خيرسون
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دمر رجال المدفعية الروسية مخزنا للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، في قرية زيلينوفكا بالقرب من خيرسون.
صرح مصدر مطّلع على الوضع لوكالة "سبوتنيك"، أن المدفعية الروسية قصفت مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون، وقامت بتدمير مستودع الذخيرة.
وقال المصدر: "في الليل، دمرت نيران المدفعية الروسية مستودع الذخيرة بالقرب من قرية زيلينوفكا، كما تم تدمير ثلاث سيارات، وبلغت الخسائر أربعة قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وأصيب أيضا ثلاثة بجروح متفاوتة الخطورة".
وتابع المصدر: "بالإضافة إلى ذلك، فقد العدو عشرة قتلى وثمانية جرحى وسيارتين، نتيجة قصف مدفعي على منطقة أولغوفكا".
يذكر أنه في الخريف الماضي، تم إجلاء سكان مقاطعة خيرسون من الضفة اليمنى لنهر دنيبر إلى الضفة اليسرى، بما في ذلك مدينة خيرسون وبيريسلاف، وكان ذلك بسبب احتمال تفاقم الوضع على خط التماس.