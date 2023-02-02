https://sputnikarabic.ae/20230202/المشتبه-به-في-الاعتداء-على-مبنى-سكن-صحفيي-وكالة-سبوتنيك-في-ألمانيا-شوهد-في-المكان-قبل-أسبوع-1073031685.html

المشتبه به في الاعتداء على مبنى سكن صحفيي وكالة "سبوتنيك" في ألمانيا شوهد في المكان قبل أسبوع

المشتبه به في الاعتداء على مبنى سكن صحفيي وكالة "سبوتنيك" في ألمانيا شوهد في المكان قبل أسبوع

أكد سيرغي فيوكتيستوف، مدير مكتب "سبوتنيك" في ألمانيا أن الرجل المعتقل الذي يشتبه في ضلوعه في هجوم العام الماضي على بناء في برلين الغربية، حيث يعيش صحفيو وكالة... 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T11:23+0000

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وقال فيوكتيستوف إن "هذا الرجل شوهد بالقرب من مقرنا قبل أيام قليلة، قبل حوالي أسبوع قبل هذا الحدث. إنه، على الأرجح، دميتري باغراش، الذي نظم مخيمات للمثليين..".وبحسب فيوكتيستوف، كان باغراش جالسا في سيارته بالقرب من المبنى وأظهر إيماءة بذيئة لأحد موظفي الوكالة عند مروره من المكان.وأضاف أنه بالنسبة للمعلومات الخاصة بالقبض على المشتبه به، فإن الشرطة لم تتصل بعد. وقال: "لم تتصل بي الشرطة. دعونا ننتظر التطورات".ورفض مكتب المدعي العام في برلين، اليوم الخميس، التعليق على تقارير إعلامية حول الاعتقال المزعوم لمشتبه به في قضية الهجوم على بناء يقطن فيه صحفيو وكالة "سبوتنيك" في مايو/ أيار من العام الماضي.وفي مساء أمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام ألمانية أن الناشط الروسي دميتري باغراش اعتقل في برلين للاشتباه في محاولته إشعال النار في مكتب "سبوتنيك".وأثناء تفتيش المنطقة، تم العثور على عبوة بأسلاك وأخلت الشرطة البناء، وقام خبراء الألغام بإبطال مفعول العبوة. وبدأت الشرطة الألمانية تحقيقا في الحادث.

https://sputnikarabic.ae/20230202/القضاء-الألماني-يرفض-مشاركة-تفاصيل-حول-حادث-الهجوم-على-مبنى-صحفيي-سبوتنيك-1073034093.html

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