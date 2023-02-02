https://sputnikarabic.ae/20230202/المشتبه-به-في-الاعتداء-على-مبنى-سكن-صحفيي-وكالة-سبوتنيك-في-ألمانيا-شوهد-في-المكان-قبل-أسبوع-1073031685.html
المشتبه به في الاعتداء على مبنى سكن صحفيي وكالة "سبوتنيك" في ألمانيا شوهد في المكان قبل أسبوع
المشتبه به في الاعتداء على مبنى سكن صحفيي وكالة "سبوتنيك" في ألمانيا شوهد في المكان قبل أسبوع
أكد سيرغي فيوكتيستوف، مدير مكتب "سبوتنيك" في ألمانيا أن الرجل المعتقل الذي يشتبه في ضلوعه في هجوم العام الماضي على بناء في برلين الغربية، حيث يعيش صحفيو وكالة... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
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وقال فيوكتيستوف إن "هذا الرجل شوهد بالقرب من مقرنا قبل أيام قليلة، قبل حوالي أسبوع قبل هذا الحدث. إنه، على الأرجح، دميتري باغراش، الذي نظم مخيمات للمثليين..".وبحسب فيوكتيستوف، كان باغراش جالسا في سيارته بالقرب من المبنى وأظهر إيماءة بذيئة لأحد موظفي الوكالة عند مروره من المكان.وأضاف أنه بالنسبة للمعلومات الخاصة بالقبض على المشتبه به، فإن الشرطة لم تتصل بعد. وقال: "لم تتصل بي الشرطة. دعونا ننتظر التطورات".ورفض مكتب المدعي العام في برلين، اليوم الخميس، التعليق على تقارير إعلامية حول الاعتقال المزعوم لمشتبه به في قضية الهجوم على بناء يقطن فيه صحفيو وكالة "سبوتنيك" في مايو/ أيار من العام الماضي.وفي مساء أمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام ألمانية أن الناشط الروسي دميتري باغراش اعتقل في برلين للاشتباه في محاولته إشعال النار في مكتب "سبوتنيك".وأثناء تفتيش المنطقة، تم العثور على عبوة بأسلاك وأخلت الشرطة البناء، وقام خبراء الألغام بإبطال مفعول العبوة. وبدأت الشرطة الألمانية تحقيقا في الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230202/القضاء-الألماني-يرفض-مشاركة-تفاصيل-حول-حادث-الهجوم-على-مبنى-صحفيي-سبوتنيك-1073034093.html
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العالم, سبوتنيك, روسيا سيغودنيا
العالم, سبوتنيك, روسيا سيغودنيا
المشتبه به في الاعتداء على مبنى سكن صحفيي وكالة "سبوتنيك" في ألمانيا شوهد في المكان قبل أسبوع
11:23 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 12:03 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
أكد سيرغي فيوكتيستوف، مدير مكتب "سبوتنيك" في ألمانيا أن الرجل المعتقل الذي يشتبه في ضلوعه في هجوم العام الماضي على بناء في برلين الغربية، حيث يعيش صحفيو وكالة "سبوتنيك"، شوهد أمام المبنى قبل أيام قليلة من الحادث.
وقال فيوكتيستوف إن "هذا الرجل شوهد بالقرب من مقرنا قبل أيام قليلة، قبل حوالي أسبوع قبل هذا الحدث. إنه، على الأرجح، دميتري باغراش، الذي نظم مخيمات للمثليين..".
وبحسب فيوكتيستوف، كان باغراش جالسا في سيارته بالقرب من المبنى وأظهر إيماءة بذيئة لأحد موظفي الوكالة عند مروره من المكان.
ونوه فيوكتيستوف إلى أنه في المرة الأخيرة التي سأل فيها ضباط الشرطة عن سير التحقيق منذ حوالي شهرين، رفضوا إخباره أي شيء، موضحين أنهم لم يعلقوا على سير التحقيق حتى لمن تم التعامل معهم كضحايا في الحادث.
وأضاف أنه بالنسبة للمعلومات الخاصة بالقبض على المشتبه به، فإن الشرطة لم تتصل بعد. وقال: "لم تتصل بي الشرطة. دعونا ننتظر التطورات".
ورفض مكتب المدعي العام في برلين، اليوم الخميس، التعليق على تقارير إعلامية حول الاعتقال المزعوم لمشتبه به في قضية الهجوم على بناء يقطن فيه صحفيو وكالة "سبوتنيك" في مايو/ أيار من العام الماضي.
وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام في برلين لوكالة "سبوتنيك": "في ضوء سرية التحقيق، لا نعطي أي تعليقات أو معلومات حول هذه القضية".
وفي مساء أمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام ألمانية أن الناشط الروسي دميتري باغراش اعتقل في برلين للاشتباه في محاولته إشعال النار في مكتب "سبوتنيك".
وتعرض المبنى الذي يعيش فيه صحفيو وكالة "سبوتنيك" وعائلاتهم للهجوم في مايو/أيار من العام الماضي، حيث تم تحطيم إحدى النوافذ.
وأثناء تفتيش المنطقة، تم العثور على عبوة بأسلاك وأخلت الشرطة البناء، وقام خبراء الألغام بإبطال مفعول العبوة. وبدأت الشرطة الألمانية تحقيقا في الحادث.