https://sputnikarabic.ae/20230202/انفجار-سيارة-مفخخة-في-مدينة-درعا-السورية-1073052375.html
انفجار سيارة مفخخة في مدينة درعا السورية
انفجار سيارة مفخخة في مدينة درعا السورية
قال مصدر أمني لـ"سبوتنيك" إن انفجارا ضخما هز مدينة درعا مساء اليوم الخميس، ليتبين لاحقا أنه ناجم عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من جسر الضاحية غربي المدينة. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T18:38+0000
2023-02-02T18:38+0000
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وأضاف المصدر أن "الحصيلة الأولية لانفجار السيارة هي ارتقاء شخص وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".وأصيب نحو 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي السوري في 30 كانون الثاني/ يناير بعبوة ناسفة استهدفت حافلتهم أثناء عودتها نحو العاصمة على الأوتستراد الدولي دمشق- درعا.وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا لمراسل "سبوتنيك" آنذاك، إن "15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي أصيبوا بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة مبيت لهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد دمشق - درعا".وكشف المصدر عن أن بعض المصابين جراحهم خطيرة، موضحا أن الاستهداف حصل أثناء عودة حافلة المبيت من معبر (نصيب) الحدودي بين سوريا والأردن، وكان العناصر متوجهين إلى العاصمة دمشق خلال عملية تبديل دورية.
https://sputnikarabic.ae/20230126/سوريا-مقتل-طبيب-وشرطيان-خلال-اشتباكات-بين-قوات-الأمن-ومجموعة-مسلحة-1072761078.html
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
انفجار سيارة مفخخة في مدينة درعا السورية
18:38 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 19:09 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
قال مصدر أمني لـ"سبوتنيك" إن انفجارا ضخما هز مدينة درعا مساء اليوم الخميس، ليتبين لاحقا أنه ناجم عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من جسر الضاحية غربي المدينة.
وأضاف المصدر أن "الحصيلة الأولية لانفجار السيارة هي ارتقاء شخص وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وتابع المصدر أن الجهات الأمنية حضرت إلى موقع التفجير وتم تطويق المكان والبدء في التحقيقات.
وأصيب نحو 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي السوري في 30 كانون الثاني/ يناير بعبوة ناسفة استهدفت حافلتهم أثناء عودتها نحو العاصمة على الأوتستراد الدولي دمشق- درعا.
وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا لمراسل "سبوتنيك" آنذاك، إن "15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي أصيبوا بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة مبيت لهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد دمشق - درعا".
وكشف المصدر
عن أن بعض المصابين جراحهم خطيرة، موضحا أن الاستهداف حصل أثناء عودة حافلة المبيت من معبر (نصيب) الحدودي بين سوريا والأردن، وكان العناصر متوجهين إلى العاصمة دمشق خلال عملية تبديل دورية.