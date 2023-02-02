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https://sputnikarabic.ae/20230202/بعد-إجراء-مناورات-مشتركة-مع-الجيش-الأمريكي-مقارنة-بين-قدرات-القوات-الجوية-لسيئول-وبيونغ-يانغ-1073039345.html
بعد إجراء مناورات مشتركة مع الجيش الأمريكي... مقارنة بين قدرات القوات الجوية لسيئول وبيونغ يانغ
بعد إجراء مناورات مشتركة مع الجيش الأمريكي... مقارنة بين قدرات القوات الجوية لسيئول وبيونغ يانغ
تمتلك كوريا الجنوبية قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 5 عالميا، بينما تصنف القوات الجوية لكوريا الشمالية في المرتبة رقم 11 بين أضخم 145 قوة جوية في العالم. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T13:27+0000
2023-02-02T13:27+0000
رصد عسكري
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وبينما تمتلك كوريا الجنوبية ألفا و602 طائرة حربية، فإن كوريا الشمالية تمتلك 947 طائرة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ما هي أنواع الطائرات الكورية الجنوبية؟ما هي أنواع الطائرات الكورية الشمالية؟وأجرت كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، تدريبات جوية مع الولايات المتحدة الأمريكية شاركت فيها مقاتلات وقاذفات استراتيجية أمريكية.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن الهدف من التدريبات هو إظهار قدرة واشنطن على توفير ردع موسع وموثوق ضد بيونغ يانغ.وتسببت هذه الخطوة في إغضاب كوريا الشمالية التي أكدت على موقفها المبدئي من واشنطن، الذي يعتمد على التمسك بالسلاح النووي مقابل السلاح النووي والمواجهة الشاملة مقابل المواجهة الشاملة.
https://sputnikarabic.ae/20230125/البنتاغون-نعمل-مع-حلفائنا-استعدادا-لتجربة-نووية-محتملة-من-كوريا-الشمالية-1072689389.html
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رصد عسكري, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

بعد إجراء مناورات مشتركة مع الجيش الأمريكي... مقارنة بين قدرات القوات الجوية لسيئول وبيونغ يانغ

13:27 GMT 02.02.2023
© AFP 2023 / MANUEL TISCARENOمقاتلات "إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس
مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / MANUEL TISCARENO
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تمتلك كوريا الجنوبية قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 5 عالميا، بينما تصنف القوات الجوية لكوريا الشمالية في المرتبة رقم 11 بين أضخم 145 قوة جوية في العالم.
وبينما تمتلك كوريا الجنوبية ألفا و602 طائرة حربية، فإن كوريا الشمالية تمتلك 947 طائرة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.

ما هي أنواع الطائرات الكورية الجنوبية؟

402 مقاتلة.
98 طائرة هجومية.
41 طائرة نقل عسكري.
288 طائرة تدريب.
30 طائرة مهام خاصة.
4 طائرات تزود بالوقود في الجو.
739 مروحية بينها 122 مروحية هجومية.

ما هي أنواع الطائرات الكورية الشمالية؟

458 مقاتلة.
114 طائرة هجومية.
طائرة نقل عسكري واحدة.
169 طائرة تدريب.
205 مروحية بينها 20 مروحية هجومية.
وأجرت كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، تدريبات جوية مع الولايات المتحدة الأمريكية شاركت فيها مقاتلات وقاذفات استراتيجية أمريكية.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
البنتاغون: نعمل مع حلفائنا استعدادا لتجربة نووية محتملة من كوريا الشمالية
25 يناير, 10:44 GMT
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن الهدف من التدريبات هو إظهار قدرة واشنطن على توفير ردع موسع وموثوق ضد بيونغ يانغ.
وتسببت هذه الخطوة في إغضاب كوريا الشمالية التي أكدت على موقفها المبدئي من واشنطن، الذي يعتمد على التمسك بالسلاح النووي مقابل السلاح النووي والمواجهة الشاملة مقابل المواجهة الشاملة.
© Sputnikبعد تحطمها خلال مهمة تدريبية... معلومات عن مقاتلة كوريا الجنوبية "كي إف - 16" - انفو للموقع
بعد تحطمها خلال مهمة تدريبية... معلومات عن مقاتلة كوريا الجنوبية كي إف - 16 - انفو للموقع - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
بعد تحطمها خلال مهمة تدريبية... معلومات عن مقاتلة كوريا الجنوبية "كي إف - 16" - انفو للموقع
© Sputnik
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