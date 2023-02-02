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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/بعد-إرسالها-إلى-أوكرانيا-معلومات-عن-الهاوتزر-البريطاني-إيه-إس--90-1073025365.html
بعد إرسالها إلى أوكرانيا... معلومات عن الهاوتزر البريطاني "إيه إس – 90"
بعد إرسالها إلى أوكرانيا... معلومات عن الهاوتزر البريطاني "إيه إس – 90"
تمثل المدفعية ذاتية الحركة أحد الأسلحة الرئيسية التي تعتمد عليها الجيوش الحديثة في معاركها البرية ومنها مدفع "إيه إس – 90" الذي يستخدمه الجيش البريطاني. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T09:33+0000
2023-02-02T09:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
بريطانيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويعد "إيه إس – 90" بمثابة العمود الفقري لفوج المدفعية ذاتية الحركة في الجيش البريطاني، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن الجيش البريطاني يستخدم هذا النوع من المدافع ذاتية الحركة بديلا عن الهاوتزر الأمريكي "إم 109".ولفت الموقع إلى أن بريطانيا أنتجت 179 مدفعا من هذا النوع لجيشها الذي يستخدمه منذ 1993، مشيرا إلى أنه يمثل مصدرا مهما للنيران المباشرة وغير المباشرة.ما هي المواصفات الفنية لمدفع "إيه إس – 90" البريطاني؟ما هو تسليح "إيه إس – 90"؟وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المملكة المتحدة سلمت مدافع "إيه إس – 90" وأنها ستكون مجبرة على البحث عن طريقة لتجديد مخزونها من الأسلحة الثقيلة من هذا النوع.وتواصل الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وبينما تؤكد موسكو أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف قبل تحقيق جميع أهدافها، فإن الدعم العسكري الغربي يهدف إلى عرقلة هذه العملية.
https://sputnikarabic.ae/20230202/إعلام-الجيش-البريطاني-يخسر-أهم-أسلحته-بسبب-أوكرانيا-1073017550.html
https://sputnikarabic.ae/20230107/البنتاغون-الولايات-المتحدة-تسلم-أوكرانيا-مدافع-الهاوتزر-ذاتية-الدفع-بالادين-1072003565.html
https://sputnikarabic.ae/20230130/المدفعية-الروسية-تدمر-مدافع-ذاتية-الحركة-غفوزديكا-بالقرب-من-مقاطعة-خيرسون-1072875309.html
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رصد عسكري, بريطانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, بريطانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد إرسالها إلى أوكرانيا... معلومات عن الهاوتزر البريطاني "إيه إس – 90"

09:33 GMT 02.02.2023
© AP Photo / BOZO VUKICEVICمدافع هاوتزر البريطاني إيه إس 90
مدافع هاوتزر البريطاني إيه إس 90 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / BOZO VUKICEVIC
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تمثل المدفعية ذاتية الحركة أحد الأسلحة الرئيسية التي تعتمد عليها الجيوش الحديثة في معاركها البرية ومنها مدفع "إيه إس – 90" الذي يستخدمه الجيش البريطاني.
ويعد "إيه إس – 90" بمثابة العمود الفقري لفوج المدفعية ذاتية الحركة في الجيش البريطاني، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
إعلام: الجيش البريطاني يخسر أهم أسلحته بسبب أوكرانيا
07:46 GMT
ولفت الموقع إلى أن الجيش البريطاني يستخدم هذا النوع من المدافع ذاتية الحركة بديلا عن الهاوتزر الأمريكي "إم 109".
ولفت الموقع إلى أن بريطانيا أنتجت 179 مدفعا من هذا النوع لجيشها الذي يستخدمه منذ 1993، مشيرا إلى أنه يمثل مصدرا مهما للنيران المباشرة وغير المباشرة.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون: الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "بالادين"
7 يناير, 03:17 GMT

ما هي المواصفات الفنية لمدفع "إيه إس – 90" البريطاني؟

الطاقم: 5 أفراد.
الطول: 9 أمتار.
العرض: 3.5 أمتار.
الارتفاع: 2.49 مترا.
الوزن: 45 طنا.
السرعة: 55 كلم/ ساعة.
المدى: 370 كيلومترا.

ما هو تسليح "إيه إس – 90"؟

مدفع رئيسي عيار 155 ملم بـ 48 طلقة.
مدفع رشاش مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم بألف طلقة.
قواذف قنابل دخان.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المملكة المتحدة سلمت مدافع "إيه إس – 90" وأنها ستكون مجبرة على البحث عن طريقة لتجديد مخزونها من الأسلحة الثقيلة من هذا النوع.
وحدة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا خلال التدريبات التكتيكية في بريموري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" بالقرب من مقاطعة خيرسون
30 يناير, 11:31 GMT
وتواصل الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وبينما تؤكد موسكو أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف قبل تحقيق جميع أهدافها، فإن الدعم العسكري الغربي يهدف إلى عرقلة هذه العملية.
© Sputnik"كيه - 9" مدفع جديد للجيش المصري
كيه - 9 مدفع جديد للجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
"كيه - 9" مدفع جديد للجيش المصري
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Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:43 GMT
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