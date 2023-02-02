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ابن راشد ناعيا محمد الملا: ساهم في بناء دولة الإمارات
ابن راشد ناعيا محمد الملا: ساهم في بناء دولة الإمارات
غرّد محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم الخميس، ناعيًا محمد سعيد الملا، الوزير الأسبق، ورجل الأعمال البارز، الذي وافته المنية، اليوم الخميس. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T13:27+0000
2023-02-02T13:30+0000
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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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وقال بن راشد في تغريدته: "حط اليوم الأخ محمد سعيد الملا رحاله عند ربه، رحمه الله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان".وتابع حاكم دبي: "ساهم محمد الملا مع جيله في بناء دولة الاتحاد، وخدم أبناء وطنه في جميع مناصبه، ووضع بصمته في مسيرة بلده الاقتصادية، له منا الدعاء، ومن ربه الرحمة والمغفرة".وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن الملا كان قد شغل منصب وزير دولة سابق، ويعد من بين رجالات الإمارات الأوائل الذين عاصروا تحولات مدينة دبي، وعاين تطوراتها الكبيرة قبل أن تتحول إلى مركز جذب مشهور عالميا، كما دعم كثيرا من الشباب خلال مسيرتهم في مجال المال والأعمال.يذكر أن محمد سعيد الملا ولد في دبي، وقد كان أول رئيس لمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في الإمارة، وله دور بارز في تأسيس أول مصرف وطني بالمشاركة مع عدد من تجار دبي البارزين، كما شغل منصب وزير المواصلات.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

ابن راشد ناعيا محمد الملا: ساهم في بناء دولة الإمارات

13:27 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 13:30 GMT 02.02.2023)
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUD
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غرّد محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم الخميس، ناعيًا محمد سعيد الملا، الوزير الأسبق، ورجل الأعمال البارز، الذي وافته المنية، اليوم الخميس.
وقال بن راشد في تغريدته: "حط اليوم الأخ محمد سعيد الملا رحاله عند ربه، رحمه الله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان".
وتابع حاكم دبي: "ساهم محمد الملا مع جيله في بناء دولة الاتحاد، وخدم أبناء وطنه في جميع مناصبه، ووضع بصمته في مسيرة بلده الاقتصادية، له منا الدعاء، ومن ربه الرحمة والمغفرة".
وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن الملا كان قد شغل منصب وزير دولة سابق، ويعد من بين رجالات الإمارات الأوائل الذين عاصروا تحولات مدينة دبي، وعاين تطوراتها الكبيرة قبل أن تتحول إلى مركز جذب مشهور عالميا، كما دعم كثيرا من الشباب خلال مسيرتهم في مجال المال والأعمال.
يذكر أن محمد سعيد الملا ولد في دبي، وقد كان أول رئيس لمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في الإمارة، وله دور بارز في تأسيس أول مصرف وطني بالمشاركة مع عدد من تجار دبي البارزين، كما شغل منصب وزير المواصلات.
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