https://sputnikarabic.ae/20230202/بوتين-الذين-يجرون-ألمانيا-لحرب-مع-روسيا-لا-يفهمون-أن-الحرب-الجديدة-ستكون-مختلفة-1073044784.html
بوتين: الذين يجرون ألمانيا لحرب مع روسيا لا يفهمون أن الحرب الجديدة ستكون مختلفة
بوتين: الذين يجرون ألمانيا لحرب مع روسيا لا يفهمون أن الحرب الجديدة ستكون مختلفة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن أولئك الذين يجرون ألمانيا إلى حرب جديدة مع روسيا ويتوقعون الفوز لا يفهمون أن حرباً حديثة مع روسيا ستكون... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T15:03+0000
2023-02-02T15:03+0000
2023-02-02T15:12+0000
روسيا
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فولغوغراد– سبوتنيك. وأشار بوتين، متحدثاً في حفل بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في معركة ستالينغراد: "أولئك الذين يجرون ألمانيا إلى حرب جديدة مع روسيا، ويعلنون بشكل غير مسؤول أن هذا أمر واقع، أولئك الذين يتوقعون هزيمة روسيا في ساحة المعركة، على ما يبدو لا يفهمون أن الحرب الحديثة مع روسيا ستكون مختلفة تماماً بالنسبة لهم".وتابع بوتين: "الآن، للأسف، نرى أن أيديولوجية النازية بالفعل في شكلها الحديث، في مظهرها الحديث، تخلق مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمن بلدنا، نحن مضطرون مرة أخرى لصد عدوان الغرب الجماعي".
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روسيا
بوتين: الذين يجرون ألمانيا لحرب مع روسيا لا يفهمون أن الحرب الجديدة ستكون مختلفة
15:03 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 15:12 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن أولئك الذين يجرون ألمانيا إلى حرب جديدة مع روسيا ويتوقعون الفوز لا يفهمون أن حرباً حديثة مع روسيا ستكون مختلفة.
فولغوغراد– سبوتنيك. وأشار بوتين، متحدثاً في حفل بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في معركة ستالينغراد: "أولئك الذين يجرون ألمانيا إلى حرب جديدة مع روسيا، ويعلنون بشكل غير مسؤول أن هذا أمر واقع، أولئك الذين يتوقعون هزيمة روسيا في ساحة المعركة، على ما يبدو لا يفهمون أن الحرب الحديثة مع روسيا ستكون مختلفة تماماً بالنسبة لهم".
إن النازية في شكلها الحديث تشكل تهديداً لروسيا، وعلينا مرة أخرى أن نصد الغرب الجماعي.
وتابع بوتين: "الآن، للأسف، نرى أن أيديولوجية النازية بالفعل في شكلها الحديث، في مظهرها الحديث، تخلق مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمن بلدنا، نحن مضطرون مرة أخرى لصد عدوان الغرب الجماعي".