عربي
بوتين: الذين يجرون ألمانيا لحرب مع روسيا لا يفهمون أن الحرب الجديدة ستكون مختلفة
https://sputnikarabic.ae/20230202/بوتين-الذين-يجرون-ألمانيا-لحرب-مع-روسيا-لا-يفهمون-أن-الحرب-الجديدة-ستكون-مختلفة-1073044784.html
بوتين: الذين يجرون ألمانيا لحرب مع روسيا لا يفهمون أن الحرب الجديدة ستكون مختلفة
بوتين: الذين يجرون ألمانيا لحرب مع روسيا لا يفهمون أن الحرب الجديدة ستكون مختلفة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن أولئك الذين يجرون ألمانيا إلى حرب جديدة مع روسيا ويتوقعون الفوز لا يفهمون أن حرباً حديثة مع روسيا ستكون... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T15:03+0000
2023-02-02T15:12+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/13/1069228253_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1e0135445c2e1fa41f286df49b68307.jpg
فولغوغراد– سبوتنيك. وأشار بوتين، متحدثاً في حفل بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في معركة ستالينغراد: "أولئك الذين يجرون ألمانيا إلى حرب جديدة مع روسيا، ويعلنون بشكل غير مسؤول أن هذا أمر واقع، أولئك الذين يتوقعون هزيمة روسيا في ساحة المعركة، على ما يبدو لا يفهمون أن الحرب الحديثة مع روسيا ستكون مختلفة تماماً بالنسبة لهم".وتابع بوتين: "الآن، للأسف، نرى أن أيديولوجية النازية بالفعل في شكلها الحديث، في مظهرها الحديث، تخلق مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمن بلدنا، نحن مضطرون مرة أخرى لصد عدوان الغرب الجماعي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/13/1069228253_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2c50bfd3dd50455127e5900e30f1443.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين: الذين يجرون ألمانيا لحرب مع روسيا لا يفهمون أن الحرب الجديدة ستكون مختلفة

15:03 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 15:12 GMT 02.02.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن أولئك الذين يجرون ألمانيا إلى حرب جديدة مع روسيا ويتوقعون الفوز لا يفهمون أن حرباً حديثة مع روسيا ستكون مختلفة.
فولغوغراد– سبوتنيك. وأشار بوتين، متحدثاً في حفل بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في معركة ستالينغراد: "أولئك الذين يجرون ألمانيا إلى حرب جديدة مع روسيا، ويعلنون بشكل غير مسؤول أن هذا أمر واقع، أولئك الذين يتوقعون هزيمة روسيا في ساحة المعركة، على ما يبدو لا يفهمون أن الحرب الحديثة مع روسيا ستكون مختلفة تماماً بالنسبة لهم".
إن النازية في شكلها الحديث تشكل تهديداً لروسيا، وعلينا مرة أخرى أن نصد الغرب الجماعي.
وتابع بوتين: "الآن، للأسف، نرى أن أيديولوجية النازية بالفعل في شكلها الحديث، في مظهرها الحديث، تخلق مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمن بلدنا، نحن مضطرون مرة أخرى لصد عدوان الغرب الجماعي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала