https://sputnikarabic.ae/20230202/بوتين-يصف-محاولات-الغرب-إلغاء-الثقافة-الروسية-بالغباء-1073050522.html

بوتين يصف محاولات الغرب إلغاء الثقافة الروسية "بالغباء"

بوتين يصف محاولات الغرب إلغاء الثقافة الروسية "بالغباء"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العنصر الرئيسي عند تغطية مسار العملية الخاصة هو الحقيقة، وهي أيضًا السلاح الرئيسي. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T17:40+0000

2023-02-02T17:40+0000

2023-02-02T17:40+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

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قال بوتين في اجتماع مع ممثلي المنظمات الوطنية والشبابية العامة: "عند تغطية أحداث الحرب العالمية الثانية، (الحرب الوطنية العظمى)، وعند تغطية أحداث العملية العسكرية الخاصة اليوم، فإن أهم شيء هو الحقيقة والموثوقية، هذا هو سلاحنا الأكثر أهمية".ووصف بوتين محاولة إلغاء الثقافة الروسية من قبل الغرب بأنها "ضرب من الغباء"، ووعد أيضًا بأن يناقش مع أعضاء مجلس الوزراء الروسي سبل دعم حركات المسرح المدرسي.وأردف بوتين: "روسيا بلد كبير، إذا نظرت إلى البعد الأوروبي اليوم، أعني من حيث عدد السكان، ومن حيث المساحة، فهي الأكبر في العالم".لقد كان الأمر دائمًا على هذا النحو، وكان هذا دائمًا مصحوبًا بميدان المعركة، أو مجال المواجهة مثل المعلومات، لذلك فإن ما يحدث اليوم ويصاحب العملية العسكرية الخاصة ما هو إلا مواصلة لنضالنا.وتالع بوتين: "مهمتنا الرئيسية هي ضمان الحفاظ على روسيا، وتهيئة الظروف لتطورها التدريجي، وتقويتها".وخلص رئيس الدولة إلى أن "أحد مكونات العمل لتحقيق هذا الهدف المشترك هو، بالطبع، إحياء الذاكرة التاريخية والحفاظ عليها".

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فلاديمير بوتين, روسيا