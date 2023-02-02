https://sputnikarabic.ae/20230202/تركيا-تستدعي-مبعوثي-9-دول-على-خلفية-إصدارها-تحذيرات-أمنية-1073048100.html
تركيا تستدعي مبعوثي 9 دول على خلفية إصدارها تحذيرات أمنية
تركيا تستدعي مبعوثي 9 دول على خلفية إصدارها تحذيرات أمنية
استدعت تركيا، اليوم الخميس، سفراء ومبعوثي 9 دول لإدانة إغلاق القنصليات الأوروبية الجماعي في إسطنبول على خلفية مخاوف أمنية. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T16:25+0000
2023-02-02T16:25+0000
2023-02-02T16:26+0000
أخبار تركيا اليوم
اسطنبول
قنصليات
استدعاء سفير
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت "فرانس برس" عن مصدر تركي أنه تم استدعاء 9 سفراء وممثلين بارزين لمناقشة إغلاق القنصليات دون الكشف عن دولهم.ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل.ونصحت الولايات المتحدة والعديد من القوى الأوروبية مواطنيها بتجنب حضور الفعاليات العامة وتجنب المناطق السياحية الساخنة وسط إسطنبول بسبب تهديد إرهابي متزايد.وأغلقت على الأقل 7 دول أوروبية قنصلياتها في اسطنبول أمام الجمهور كإجراء احترازي.ولكن القنصلية الأمريكية لا تزال تمارس عملها لأنها ليست في وسط المدينة وأقل عرضة لهجوم إرهابي.عبر مسؤولون أتراك عن الإحباط المتنامي بسبب التحذيرات الأمنية الغربية.أصدرت أنقرة تحذيرا من السفر إلى الولايات المتحدة وأوروبا في رد انتقامي على ما يبدو الأسبوع الماضي.دان وزير الداخلية سليمان صويلو يوم الخميس عمليات الإغلاق الغربية ووصفها بأنها محاولة للتدخل في الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/ ايار.
https://sputnikarabic.ae/20230103/الأمن-التركي-يعلن-اعتقال-إرهابي-من-داعش-خطط-لهجوم-في-إسطنبول-1071879358.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, اسطنبول, قنصليات, استدعاء سفير, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, اسطنبول, قنصليات, استدعاء سفير, الولايات المتحدة الأمريكية
تركيا تستدعي مبعوثي 9 دول على خلفية إصدارها تحذيرات أمنية
16:25 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 16:26 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
استدعت تركيا، اليوم الخميس، سفراء ومبعوثي 9 دول لإدانة إغلاق القنصليات الأوروبية الجماعي في إسطنبول على خلفية مخاوف أمنية.
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر تركي أنه تم استدعاء 9 سفراء وممثلين بارزين لمناقشة إغلاق القنصليات دون الكشف عن دولهم.
ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل.
ونصحت الولايات المتحدة والعديد من القوى الأوروبية مواطنيها بتجنب حضور الفعاليات العامة وتجنب المناطق السياحية الساخنة وسط إسطنبول بسبب تهديد إرهابي متزايد.
وأغلقت على الأقل 7 دول أوروبية قنصلياتها في اسطنبول
أمام الجمهور كإجراء احترازي.
ولكن القنصلية الأمريكية لا تزال تمارس عملها لأنها ليست في وسط المدينة وأقل عرضة لهجوم إرهابي.
عبر مسؤولون أتراك عن الإحباط المتنامي بسبب التحذيرات الأمنية
الغربية.
أصدرت أنقرة تحذيرا من السفر إلى الولايات المتحدة وأوروبا في رد انتقامي على ما يبدو الأسبوع الماضي.
دان وزير الداخلية سليمان صويلو يوم الخميس عمليات الإغلاق الغربية ووصفها بأنها محاولة للتدخل في الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/ ايار.