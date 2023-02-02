https://sputnikarabic.ae/20230202/تقييم-عسكري-صادم-هل-أصبح-الجيش-البريطاني-ضعيفا-فعلا-وغير-قادر-على-حماية-بلاده؟-1073049459.html
لم يعد قادرا على حماية بلاده... تقييم عسكري يكشف تدهور القدرات القتالية للجيش البريطاني
لم يعد قادرا على حماية بلاده... تقييم عسكري يكشف تدهور القدرات القتالية للجيش البريطاني
تتوالى التقارير التي تشكك في القدرات القتالية للجيش البريطاني، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن مستقبل أحد الجيوش التي ظلت لعقود طويلة تتصدر القوى العسكرية في... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T17:02+0000
2023-02-02T17:02+0000
2023-02-02T17:21+0000
الجيش البريطاني
الولايات المتحدة الأمريكية
قدرات عسكرية
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073030322_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_71c1928574db422f8bb30fb1276dbc69.jpg
فقد كشفت مصادر دفاعية، أن جنرالا أمريكيا بارزا أبلغ وزير الدفاع بن والاس أن الجيش البريطاني لا يعد قوة قتالية عالية المستوى، وأنه "لم يعد قادرا على حماية بريطانيا وحلفائها".وبحسب تقرير لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن الجنرال الأمريكي البارز أبلغ وزير الدفاع البريطاني بهذا الأمر بشكل سري.وقالت المصادر إن هذا التراجع في القدرة القتالية الحربية - بعد عقود من التخفيضات لتوفير الأموال - يحتاج إلى عكسه بشكل أسرع مما كان مخططا له في أعقاب العملية الروسية الخاصة في أوكرانياوذكرت المصادر الدفاعية أيضا أن الجنرال الأمريكي قدم هذا التقييم الخاص بالجيش البريطاني في الخريف الماضي.وفي تعليقه على المستوى العسكري لبريطانيا قال إنها ليست في المستوى الأول "بالكاد المستوى الثاني".واعتبرت المصادر العسكرية أن ريشي سوناك يخاطر بالفشل في دوره كرئيس للحكومة البريطانية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز قدرات الجيش.ولتحقيق ذلك، اقترح زيادة ميزانية الجيش البريطاني بنحو 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا دون إجراء المزيد من التخفيضات في حجم الجيش.كما نصح بضرو ة تخفيف قواعد المشتريات في وقت السلام من أجل شراء الأسلحة بشكل سريع.وفي وقت سابق من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أشار تقرير نشرته صحف بريطانية إلى تراجع أعداد الجنود البريطانيين بنسبة تصل إلى 30 في المئة، بينما شهد 2022، زيادة استقالات الضباط ذوي الخبرة بنسبة 17 في المئة مقارنة بعام 2021.وتوقع التقرير أن يتراجع حجم الجيش البريطاني إلى أقل مستوياته بالنسبة لعدد الجنود في 2025، في ذات الوقت الذي يواجه فيه نقصا في العتاد العسكري بسبب الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.كما أشار تقرير آخر إلى وجود عشرات الآلاف من الجنود البريطانيين الذين يعانون من زيادة الوزن بصورة تؤثر على كفاءتهم القتالية.وفي الـ 30 من يناير، قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني إن جيش بريطانيا في وضع يرثى له رغم إنفاق مليارات الدولارات لتطويره خلال العقدين الماضيين.وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، يوم الأربعاء، إلى تحذير مصدر في وزارة الدفاع البريطانية من تأثر الجاهزية القتالية للجيش بسبب إرسال المدافع ذاتية الحركة إلى أوكرانيا.وتقدر ميزانية الدفاع البريطانية في 2023 بـ 50.2 مليار دولار، وتصنف في المرتبة السابعة عالميا والثانية أوروبيا بعد ألمانيا، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20230202/إعلام-الجيش-البريطاني-يخسر-أهم-أسلحته-بسبب-أوكرانيا-1073017550.html
https://sputnikarabic.ae/20230202/أستراليا-تزيل-صور-ملوك-بريطانيا-من-عملتها-فئة-الـ-5-دولارات-1073017301.html
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073030322_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_dc1b7750fac7e5e09d527a845c271293.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش البريطاني, الولايات المتحدة الأمريكية, قدرات عسكرية, بريطانيا
الجيش البريطاني, الولايات المتحدة الأمريكية, قدرات عسكرية, بريطانيا
لم يعد قادرا على حماية بلاده... تقييم عسكري يكشف تدهور القدرات القتالية للجيش البريطاني
17:02 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 17:21 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
تتوالى التقارير التي تشكك في القدرات القتالية للجيش البريطاني، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن مستقبل أحد الجيوش التي ظلت لعقود طويلة تتصدر القوى العسكرية في العالم.
فقد كشفت مصادر دفاعية، أن جنرالا أمريكيا بارزا أبلغ وزير الدفاع بن والاس أن الجيش البريطاني لا يعد قوة قتالية عالية المستوى، وأنه "لم يعد قادرا على حماية بريطانيا وحلفائها".
وبحسب تقرير لقناة "سكاي نيوز"
البريطانية، فإن الجنرال الأمريكي البارز أبلغ وزير الدفاع البريطاني بهذا الأمر بشكل سري.
وقالت المصادر إن هذا التراجع في القدرة القتالية الحربية - بعد عقود من التخفيضات لتوفير الأموال - يحتاج إلى عكسه بشكل أسرع مما كان مخططا له في أعقاب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا
وذكرت المصادر الدفاعية أيضا أن الجنرال الأمريكي قدم هذا التقييم الخاص بالجيش البريطاني في الخريف الماضي.
وصنف التقييم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا على أنها دول تتمتع بقوة قتالية عالية المستوى، بينما صنف دولا أخرى كألمانيا وإيطاليا على أنها المستوى الثاني، بمعنى أنها أقل استعدادا للقتال.
وفي تعليقه على المستوى العسكري لبريطانيا قال إنها ليست في المستوى الأول "بالكاد المستوى الثاني".
واعتبرت المصادر العسكرية أن ريشي سوناك يخاطر بالفشل في دوره كرئيس للحكومة البريطانية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز قدرات الجيش.
ولتحقيق ذلك، اقترح زيادة ميزانية الجيش البريطاني بنحو 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا دون إجراء المزيد من التخفيضات في حجم الجيش.
كما نصح بضرو ة تخفيف قواعد المشتريات في وقت السلام من أجل شراء الأسلحة بشكل سريع.
وفي وقت سابق من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أشار تقرير نشرته صحف بريطانية إلى تراجع أعداد الجنود
البريطانيين بنسبة تصل إلى 30 في المئة، بينما شهد 2022، زيادة استقالات الضباط ذوي الخبرة بنسبة 17 في المئة مقارنة بعام 2021.
وتوقع التقرير أن يتراجع حجم الجيش البريطاني إلى أقل مستوياته بالنسبة لعدد الجنود في 2025، في ذات الوقت الذي يواجه فيه نقصا في العتاد العسكري بسبب الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.
كما أشار تقرير آخر إلى وجود عشرات الآلاف من الجنود البريطانيين الذين يعانون من زيادة الوزن
بصورة تؤثر على كفاءتهم القتالية.
وفي الـ 30 من يناير، قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني إن جيش بريطانيا في وضع يرثى له رغم إنفاق مليارات الدولارات لتطويره خلال العقدين الماضيين.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، يوم الأربعاء، إلى تحذير مصدر في وزارة الدفاع البريطانية من تأثر الجاهزية القتالية للجيش
بسبب إرسال المدافع ذاتية الحركة إلى أوكرانيا.
وتقدر ميزانية الدفاع البريطانية في 2023 بـ 50.2 مليار دولار، وتصنف في المرتبة السابعة عالميا والثانية أوروبيا بعد ألمانيا، حسبما تشير
إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.