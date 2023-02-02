عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/تولبان-تضرب-معقل-القوات-الأوكرانية-بقذائف-يزيد-وزنها-عن-100-كيلوغرام-فيديو-1073014175.html
"تولبان" تضرب معقل القوات الأوكرانية بقذائف يزيد وزنها عن 100 كيلوغرام... فيديو
"تولبان" تضرب معقل القوات الأوكرانية بقذائف يزيد وزنها عن 100 كيلوغرام... فيديو
تقوم أطقم مدافع الهاون ذاتية الحركة "تولبان" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية بالمناوبة القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وعرضت وزارة الدفاع الروسية... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T05:50+0000
2023-02-02T05:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103692/04/1036920406_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_6acd2b2195818d80a8e6df52c1086c2e.jpg
تقوم وحدات قذائف الهاون في المنطقة العسكرية المركزية بتدمير نقاط مهمة من البنية التحتية العسكرية للقوميين الأوكرانيين المتطرفين. ويسهم عملها في تقدم القوات المؤللة، كما تقوم طائرة مسيرة بتعديل دقة ضرب العدو.وقال القائد تاتارين، لقناة "زفيزدا" الروسية: "أصبنا الهدف، لقد ضربنا معقل العدو. بعد الطلقة الأولى، بدأت (الطائرة المسيرة) في تعديل ضرباتنا. تم تدمير المعقل، شعرنا بالفرح والسرور لتنفيذ المهمة الموكلة إلينا".إن مدافع الهاون ذاتية الحركة عيار 240 ملم "تولبان" هي مدافع الهاون الوحيدة ذات القوة الخاصة في العالم. تخترق القذائف التي يتراوح وزنها بين 130 و230 كغ الهياكل الخرسانية بسمك نحو ثلاثة أمتار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103692/04/1036920406_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_6f80a079aafa41b97267d61999aa0f1e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

"تولبان" تضرب معقل القوات الأوكرانية بقذائف يزيد وزنها عن 100 كيلوغرام... فيديو

05:50 GMT 02.02.2023
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورهاون "تولبان" (يمين)
هاون تولبان (يمين) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تقوم أطقم مدافع الهاون ذاتية الحركة "تولبان" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية بالمناوبة القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات من أعمالها القتالية.
تقوم وحدات قذائف الهاون في المنطقة العسكرية المركزية بتدمير نقاط مهمة من البنية التحتية العسكرية للقوميين الأوكرانيين المتطرفين. ويسهم عملها في تقدم القوات المؤللة، كما تقوم طائرة مسيرة بتعديل دقة ضرب العدو.
وقال القائد تاتارين، لقناة "زفيزدا" الروسية: "أصبنا الهدف، لقد ضربنا معقل العدو. بعد الطلقة الأولى، بدأت (الطائرة المسيرة) في تعديل ضرباتنا. تم تدمير المعقل، شعرنا بالفرح والسرور لتنفيذ المهمة الموكلة إلينا".
إن مدافع الهاون ذاتية الحركة عيار 240 ملم "تولبان" هي مدافع الهاون الوحيدة ذات القوة الخاصة في العالم. تخترق القذائف التي يتراوح وزنها بين 130 و230 كغ الهياكل الخرسانية بسمك نحو ثلاثة أمتار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала