https://sputnikarabic.ae/20230202/حماس-غارات-الاحتلال-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-إكمال-لحلقات-العدوان-1073016976.html
"حماس": غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إكمال لحلقات العدوان
"حماس": غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إكمال لحلقات العدوان
حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، من أن "سياسات الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا، تهدد بفتح الباب واسعا للتصعيد الميداني". 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T07:25+0000
2023-02-02T07:25+0000
2023-02-02T07:25+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي، إن "غارات الاحتلال الصهيوني على غزة هو إكمال لحلقات العدوان الذي يشنه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ويصعد من هجمته على الأسرى الأبطال".وأشاد قاسم، "بتصدي "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحماس) للطائرات المغيرة، مضيفا: "نحن أمام فعل بطولي لكتائب القسام في التصدي لعدوان الاحتلال وقصفه للقطاع، وسيبقى القسام درع الشعب وسيفه".وتابع: "مشهد البطولة الذي ترسمه المقاومة في الضفة الغربية والقدس يكتمل بتصدي كتائب القسام لعدوان الاحتلال اليوم على القطاع".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم، استهداف موقعين لإنتاج الصواريخ والوسائل القتالية تابعين لحركة "حماس" في غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر موقع "تويتر": "ردا على إطلاق الصاروخ من غزة إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي موقعا لإنتاج المواد الكيميائية الخام، إلى جانب موقع لتصنيع الأسلحة تابع لحماس".من جانبها، قالت شبكة "قدس" الفلسطينية إن "طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على أحد المواقع وسط قطاع غزة"، مضيفة أن "مضادات أرضية تتصدى لطائرات الاحتلال في سماء القطاع".وكانت المرة الأخيرة التي هرع فيها المستوطنون في غلاف غزة إلى الملاجئ المحصنة قبل أسبوع، عندما أطلقت صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف ومدينة عسقلان، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، والتي قُتل فيها 9 أشخاص بينهم سيدة مسنة.
https://sputnikarabic.ae/20230202/-إعلام-فلسطيني-الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-وسط-قطاع-غزة-1073012745.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
"حماس": غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إكمال لحلقات العدوان
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حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، من أن "سياسات الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا، تهدد بفتح الباب واسعا للتصعيد الميداني".
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي
، إن "غارات الاحتلال الصهيوني على غزة هو إكمال لحلقات العدوان الذي يشنه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ويصعد من هجمته على الأسرى الأبطال".
وأشاد قاسم، "بتصدي "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحماس) للطائرات المغيرة، مضيفا: "نحن أمام فعل بطولي لكتائب القسام في التصدي لعدوان الاحتلال وقصفه للقطاع، وسيبقى القسام درع الشعب وسيفه".
وتابع: "مشهد البطولة الذي ترسمه المقاومة في الضفة الغربية والقدس يكتمل بتصدي كتائب القسام لعدوان الاحتلال اليوم على القطاع".
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم، استهداف موقعين لإنتاج الصواريخ والوسائل القتالية
تابعين لحركة "حماس" في غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر موقع "تويتر": "ردا على إطلاق الصاروخ من غزة إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي موقعا لإنتاج المواد الكيميائية الخام، إلى جانب موقع لتصنيع الأسلحة تابع لحماس".
من جانبها، قالت شبكة "قدس" الفلسطينية إن "طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على أحد المواقع وسط قطاع غزة"، مضيفة أن "مضادات أرضية تتصدى لطائرات الاحتلال في سماء القطاع".
وكانت المرة الأخيرة التي هرع فيها المستوطنون في غلاف غزة إلى الملاجئ المحصنة قبل أسبوع، عندما أطلقت صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف ومدينة عسقلان، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي
في جنين شمالي الضفة الغربية، والتي قُتل فيها 9 أشخاص بينهم سيدة مسنة.