عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230202/خبراء-في-قياس-جودة-النوم-يعرضون-دفع-1000-دولار-مقابل-تناول-الجبن-لمدة-3-أشهر-1073052156.html
خبراء في قياس جودة النوم يعرضون دفع 1000 دولار مقابل تناول الجبن لمدة 3 أشهر
خبراء في قياس جودة النوم يعرضون دفع 1000 دولار مقابل تناول الجبن لمدة 3 أشهر
طرحت شركة أبحاث لمتجر وظائف بالتجزئة في أمريكا، فرصة عمل براتب 1000 دولار أمريكي، مقابل تناول الجبن فقط. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T18:38+0000
2023-02-02T18:38+0000
مجتمع
منوعات
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1e/1049109280_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_cc38a939780e18c194e956015be88be3.jpg
أعلنت شركة "Sleep Junkie"، أنها تبحث عن مشاركين، لدراسة ما إذا كانت الأسطورة القديمة القائلة بأن الجبن يسبب الكوابيس أم لا، وفقا لموقع "إنسايدر" الأمريكي.وسيكون على من يتم قبولهم للوظيفة، تناول قائمة مختلفة من الجبن بمعدل أسبوعي، مثل الجبن الأزرق والصلب والناضج والمعالج، فضلا عن الجبن النباتي والخالي من اللاكتوز.وبعد تناول أنواع الجبن المختلفة والنوم، سيتعين على المشاركين عند استيقاظهم، كتابة تقييم لأحلامهم وكوابيسهم، وجودة نومهم بشكل عام.وسيستمر إجراء الدراسة مدة 3 أشهر، ابتداء من شهر مارس/ آذار المقبل.وعن شروط الوظيفة، فإن المشاركين بالدراسة، والمشار إليهم باسم "الحالمون لمنتجات الألبان"، يجب ألا تقل أعمارهم عن 21 عاما، وأن يناموا بمفردهم، ويحافظوا على جدول نوم ثابت، وأن يمتلكوا ساعة ذكية أو جهاز تعقب للياقة البدنية.كما تشترط الشركة على المشاركين ألا تكون لديهم مشاكل في النوم مثل الأرق، أو يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.وكانت مراجعة منهجية قد أجريت في عام 2020 للبحوث المتعلقة بمنتجات الألبان، وجدت أن منتجات الألبان الغنية بمادة "التريبتوفان"، يمكن أن تساعد الناس على النوم لفترة أطول، من بين فوائد أخرى.كما أظهرت الدراسات أن مزيجا من الحليب والجبن، جنبا إلى جنب، إلى جانب ممارسة الرياضة، قد يساعد كبار السن على النوم.
https://sputnikarabic.ae/20220910/الآثار-المصرية-تكشف-أصل-كلمة-الجبن-الأبيض-لدى-المصريين-القدماء-1067555993.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1e/1049109280_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_aeb5e437421beb80fb48af176e2de079.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, علوم
منوعات, علوم

خبراء في قياس جودة النوم يعرضون دفع 1000 دولار مقابل تناول الجبن لمدة 3 أشهر

18:38 GMT 02.02.2023
© Depositphotos.com / Ulkanالجبن
الجبن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
الجبن
© Depositphotos.com / Ulkan
تابعنا عبرTelegram
طرحت شركة أبحاث لمتجر وظائف بالتجزئة في أمريكا، فرصة عمل براتب 1000 دولار أمريكي، مقابل تناول الجبن فقط.
أعلنت شركة "Sleep Junkie"، أنها تبحث عن مشاركين، لدراسة ما إذا كانت الأسطورة القديمة القائلة بأن الجبن يسبب الكوابيس أم لا، وفقا لموقع "إنسايدر" الأمريكي.
وسيكون على من يتم قبولهم للوظيفة، تناول قائمة مختلفة من الجبن بمعدل أسبوعي، مثل الجبن الأزرق والصلب والناضج والمعالج، فضلا عن الجبن النباتي والخالي من اللاكتوز.
وبعد تناول أنواع الجبن المختلفة والنوم، سيتعين على المشاركين عند استيقاظهم، كتابة تقييم لأحلامهم وكوابيسهم، وجودة نومهم بشكل عام.
وسيستمر إجراء الدراسة مدة 3 أشهر، ابتداء من شهر مارس/ آذار المقبل.
اكتشاف آثار سقارة بمحافظة الجيزة، على بعد 30 كيلومترا جنوب القاهرة، مصر 3 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
مجتمع
الآثار المصرية تكشف أصل كلمة "الجبن الأبيض" لدى المصريين القدماء
10 سبتمبر 2022, 14:27 GMT
وعن شروط الوظيفة، فإن المشاركين بالدراسة، والمشار إليهم باسم "الحالمون لمنتجات الألبان"، يجب ألا تقل أعمارهم عن 21 عاما، وأن يناموا بمفردهم، ويحافظوا على جدول نوم ثابت، وأن يمتلكوا ساعة ذكية أو جهاز تعقب للياقة البدنية.
كما تشترط الشركة على المشاركين ألا تكون لديهم مشاكل في النوم مثل الأرق، أو يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.
وكانت مراجعة منهجية قد أجريت في عام 2020 للبحوث المتعلقة بمنتجات الألبان، وجدت أن منتجات الألبان الغنية بمادة "التريبتوفان"، يمكن أن تساعد الناس على النوم لفترة أطول، من بين فوائد أخرى.
كما أظهرت الدراسات أن مزيجا من الحليب والجبن، جنبا إلى جنب، إلى جانب ممارسة الرياضة، قد يساعد كبار السن على النوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала