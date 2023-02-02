https://sputnikarabic.ae/20230202/خبراء-في-قياس-جودة-النوم-يعرضون-دفع-1000-دولار-مقابل-تناول-الجبن-لمدة-3-أشهر-1073052156.html

خبراء في قياس جودة النوم يعرضون دفع 1000 دولار مقابل تناول الجبن لمدة 3 أشهر

خبراء في قياس جودة النوم يعرضون دفع 1000 دولار مقابل تناول الجبن لمدة 3 أشهر

طرحت شركة أبحاث لمتجر وظائف بالتجزئة في أمريكا، فرصة عمل براتب 1000 دولار أمريكي، مقابل تناول الجبن فقط. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T18:38+0000

2023-02-02T18:38+0000

2023-02-02T18:38+0000

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أعلنت شركة "Sleep Junkie"، أنها تبحث عن مشاركين، لدراسة ما إذا كانت الأسطورة القديمة القائلة بأن الجبن يسبب الكوابيس أم لا، وفقا لموقع "إنسايدر" الأمريكي.وسيكون على من يتم قبولهم للوظيفة، تناول قائمة مختلفة من الجبن بمعدل أسبوعي، مثل الجبن الأزرق والصلب والناضج والمعالج، فضلا عن الجبن النباتي والخالي من اللاكتوز.وبعد تناول أنواع الجبن المختلفة والنوم، سيتعين على المشاركين عند استيقاظهم، كتابة تقييم لأحلامهم وكوابيسهم، وجودة نومهم بشكل عام.وسيستمر إجراء الدراسة مدة 3 أشهر، ابتداء من شهر مارس/ آذار المقبل.وعن شروط الوظيفة، فإن المشاركين بالدراسة، والمشار إليهم باسم "الحالمون لمنتجات الألبان"، يجب ألا تقل أعمارهم عن 21 عاما، وأن يناموا بمفردهم، ويحافظوا على جدول نوم ثابت، وأن يمتلكوا ساعة ذكية أو جهاز تعقب للياقة البدنية.كما تشترط الشركة على المشاركين ألا تكون لديهم مشاكل في النوم مثل الأرق، أو يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.وكانت مراجعة منهجية قد أجريت في عام 2020 للبحوث المتعلقة بمنتجات الألبان، وجدت أن منتجات الألبان الغنية بمادة "التريبتوفان"، يمكن أن تساعد الناس على النوم لفترة أطول، من بين فوائد أخرى.كما أظهرت الدراسات أن مزيجا من الحليب والجبن، جنبا إلى جنب، إلى جانب ممارسة الرياضة، قد يساعد كبار السن على النوم.

https://sputnikarabic.ae/20220910/الآثار-المصرية-تكشف-أصل-كلمة-الجبن-الأبيض-لدى-المصريين-القدماء-1067555993.html

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