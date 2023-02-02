https://sputnikarabic.ae/20230202/خبير-الغرب-يتسلح-بمقاتلات-إف-35-ويخطط-للتخلص-من-إف-16-في-أوكرانيا-1073014622.html
خبير: الغرب يتسلح بمقاتلات "إف-35" ويخطط للتخلص من "إف-16" في أوكرانيا
خبير: الغرب يتسلح بمقاتلات "إف-35" ويخطط للتخلص من "إف-16" في أوكرانيا
يعتقد الخبير العسكري أنطون لافروف أن الدول الغربية تعيد تجهيز طيرانها بالمقاتلات الجديدة من طراز "إف-35"، لذلك يمكنه التخلص من مقاتلات "إف-16" القديمة عن طريق... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T05:56+0000
2023-02-02T05:56+0000
2023-02-02T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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يرى الخبير أنه في حالة تزويد الجيش الأوكراني بالطيران الغربي، فإن إحدى المهام الرئيسية للطائرة "إف-16" ستكون محاولة تحدي قوات الفضاء الروسية من أجل تحييدها عن خط المواجهة.وفي الوقت نفسه، فإن لافروف مقتنع بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية بعيدة المدى لن تسمح للقوات المسلحة الأوكرانية بالقيام بذلك، وفقًا لصحيفة "إزفستيا".وأضاف الخبير أنه في حالة استلام طائرة "إف-16"، فقد يواجه الجانب الأوكراني مشكلة خطيرة. الحقيقة هي أن القوات الجوية الأوكرانية ليس لديها طيارون قادرون على التحليق في هذه الطائرات.ويذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كان قد طالب حلفاءه الغربيين، في وقت سابق، بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك عقب موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبابات ثقيلة أمريكية وألمانية إلى كييف.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أن نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، طالب ألمانيا بتزويد بلاده بطائرات مقاتلة وسفن حربية وغواصات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, العالم
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, العالم
خبير: الغرب يتسلح بمقاتلات "إف-35" ويخطط للتخلص من "إف-16" في أوكرانيا
05:56 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 05:58 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
يعتقد الخبير العسكري أنطون لافروف أن الدول الغربية تعيد تجهيز طيرانها بالمقاتلات الجديدة من طراز "إف-35"، لذلك يمكنه التخلص من مقاتلات "إف-16" القديمة عن طريق نقلها إلى أوكرانيا.
يرى الخبير أنه في حالة تزويد الجيش الأوكراني بالطيران الغربي
، فإن إحدى المهام الرئيسية للطائرة "إف-16" ستكون محاولة تحدي قوات الفضاء الروسية من أجل تحييدها عن خط المواجهة.
وفي الوقت نفسه، فإن لافروف مقتنع بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية بعيدة المدى لن تسمح للقوات المسلحة الأوكرانية بالقيام بذلك، وفقًا لصحيفة "إزفستيا".
وأضاف الخبير أنه في حالة استلام طائرة "إف-16"، فقد يواجه الجانب الأوكراني مشكلة خطيرة. الحقيقة هي أن القوات الجوية الأوكرانية ليس لديها طيارون قادرون على التحليق في هذه الطائرات.
ويذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كان قد طالب حلفاءه الغربيين، في وقت سابق، بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة
، وذلك عقب موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبابات ثقيلة أمريكية وألمانية إلى كييف.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أن نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، طالب ألمانيا بتزويد بلاده بطائرات مقاتلة وسفن حربية وغواصات.