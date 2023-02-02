عربي
بوتين: الذين يجرون ألمانيا لحرب مع روسيا لا يفهمون أن الحرب الجديدة ستكون مختلفة
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/خبير-عسكري-سعودي-الغرب-لن-يتوانى-عن-استنزاف-روسيا-واستمرار-دعمه-لكييف-يهدد-بمواجهة-مباشرة-مع-موسكو-1073041116.html
خبير عسكري سعودي: الغرب لن يتوانى عن استنزاف روسيا واستمرار دعمه لكييف يهدد بمواجهة مباشرة مع موسكو
خبير عسكري سعودي: الغرب لن يتوانى عن استنزاف روسيا واستمرار دعمه لكييف يهدد بمواجهة مباشرة مع موسكو
قال العميد عبد الله العسيري الخبير العسكري السعودي، إن الغرب لن يتوانى عن القيام بأي خطوات بهدف إضعاف روسيا واستنزافها. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T13:55+0000
2023-02-02T13:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سيرغي لافروف
العالم
أخبار العالم الآن
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وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تصعيد الصراع في أوكرانيا من قبل الغرب أصبح أمرا واضحا.وقال لافروف في لقاء حصري أجراه مع "سبوتنيك" و"روسيا 24"، ردًا على سؤال ما إذا كان هناك تصعيد في ضوء إمدادات السلاح الغربية: "حقيقة أن الغرب لا يستطيع أن يهدأ، وكما هو الحال في القصص الخيالية السيئة السمعة، فإنه مع كل خطوة ينغمس أكثر في المستنقع، وهذا يلعب دورًا مهمًا في مسار العملية (العسكرية الخاصة)".تعقيبًا على ما ورد في حوار وزير الخارجية الروسي، أضاف العسكري السعودي السابق عبد الله العسيري في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الغرب يتبنى عدة خيارات أولها وهو الدعم العسكري المباشر والمعلن لأوكرانيا ومساندتها، بالإضافة إلى خيارات أخرى منها الخيار الدبلوماسي من خلال استقطاب الكثير من دول لمقاطعة روسيا اقتصاديا، أو عبر فرض العقوبات الاقتصادية.فيما يتعلق بالضغوط التي يمارسها الغرب على العديد من الدول النامية، قال الخبير السعودي: "لا أعتقد أن هناك دولة تستجيب لأي طلب ما لم تكن هناك مصالح خاصة ومصالح مشتركة تخدم هذه الدول في المستقبل".ولفت إلى أن الدول عادة تدرس أي خطوات في هذا الإطار وانعكاساتها قبل اتخاذ أي قرار بالاصطفاف أو الانضمام لعقوبات ضد روسيا.بشأن المساعي الغربية التي ذكرها الوزير لافروف لتكون مولدوفا أوكرانيا التالية، أوضح العسيري أن "فتح جبهات جديدة لا تساهم في إنهاء الأزمة بالطرق الدبلوماسية، وأنه مع استمرار الأزمة يزداد الدعم الغربي، الأمر الذي قد يسهم أن تنحدر الأمور لحرب مباشرة كارثية بين الغرب وروسيا وهو ما لا نتمناه خاصة أن انعكاساتها الاقتصادية طالت كل دول العالم".وصرح لافروف بأن موسكو لم تتواصل مع شركائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لطلب المساعدة فيما يتعلق بالعملية في أوكرانيا.وقال لافروف: "لم نتقدم إلى أي أحد بمثل هذا الطلب. ننطلق من حقيقة أن لدينا كل ما هو ضروري لحل مهام العملية العسكرية الخاصة، ولإنهاء الحرب التي بدأها الغرب من خلال النظام الأوكراني عقب الانقلاب".
https://sputnikarabic.ae/20230202/لافروف-تصعيد-الغرب-للصراع-في-أوكرانيا-أصبح-واضحا-1073023820.html
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روسيا, سيرغي لافروف, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سيرغي لافروف, العالم, أخبار العالم الآن

خبير عسكري سعودي: الغرب لن يتوانى عن استنزاف روسيا واستمرار دعمه لكييف يهدد بمواجهة مباشرة مع موسكو

13:55 GMT 02.02.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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قال العميد عبد الله العسيري الخبير العسكري السعودي، إن الغرب لن يتوانى عن القيام بأي خطوات بهدف إضعاف روسيا واستنزافها.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تصعيد الصراع في أوكرانيا من قبل الغرب أصبح أمرا واضحا.
وقال لافروف في لقاء حصري أجراه مع "سبوتنيك" و"روسيا 24"، ردًا على سؤال ما إذا كان هناك تصعيد في ضوء إمدادات السلاح الغربية: "حقيقة أن الغرب لا يستطيع أن يهدأ، وكما هو الحال في القصص الخيالية السيئة السمعة، فإنه مع كل خطوة ينغمس أكثر في المستنقع، وهذا يلعب دورًا مهمًا في مسار العملية (العسكرية الخاصة)".
تعقيبًا على ما ورد في حوار وزير الخارجية الروسي، أضاف العسكري السعودي السابق عبد الله العسيري في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الغرب يتبنى عدة خيارات أولها وهو الدعم العسكري المباشر والمعلن لأوكرانيا ومساندتها، بالإضافة إلى خيارات أخرى منها الخيار الدبلوماسي من خلال استقطاب الكثير من دول لمقاطعة روسيا اقتصاديا، أو عبر فرض العقوبات الاقتصادية.
فيما يتعلق بالضغوط التي يمارسها الغرب على العديد من الدول النامية، قال الخبير السعودي: "لا أعتقد أن هناك دولة تستجيب لأي طلب ما لم تكن هناك مصالح خاصة ومصالح مشتركة تخدم هذه الدول في المستقبل".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
لافروف: تصعيد الغرب للصراع في أوكرانيا أصبح واضحا
08:47 GMT
ولفت إلى أن الدول عادة تدرس أي خطوات في هذا الإطار وانعكاساتها قبل اتخاذ أي قرار بالاصطفاف أو الانضمام لعقوبات ضد روسيا.
بشأن المساعي الغربية التي ذكرها الوزير لافروف لتكون مولدوفا أوكرانيا التالية، أوضح العسيري أن "فتح جبهات جديدة لا تساهم في إنهاء الأزمة بالطرق الدبلوماسية، وأنه مع استمرار الأزمة يزداد الدعم الغربي، الأمر الذي قد يسهم أن تنحدر الأمور لحرب مباشرة كارثية بين الغرب وروسيا وهو ما لا نتمناه خاصة أن انعكاساتها الاقتصادية طالت كل دول العالم".
وصرح لافروف بأن موسكو لم تتواصل مع شركائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لطلب المساعدة فيما يتعلق بالعملية في أوكرانيا.
وقال لافروف: "لم نتقدم إلى أي أحد بمثل هذا الطلب. ننطلق من حقيقة أن لدينا كل ما هو ضروري لحل مهام العملية العسكرية الخاصة، ولإنهاء الحرب التي بدأها الغرب من خلال النظام الأوكراني عقب الانقلاب".
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Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:52 GMT
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