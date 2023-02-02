https://sputnikarabic.ae/20230202/دراسة-أحد-أكثر-الأدوية-انتشارا-في-العالم-يزيد-مقاومة-البكتيريا-للمضادات-الحيوية-1073028437.html

دراسة: أحد أكثر الأدوية انتشارا في العالم يزيد مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

دراسة: أحد أكثر الأدوية انتشارا في العالم يزيد مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

أفادت دراسة نشرتها الدورية العلمية PNAS بأن مضادات الاكتئاب لها دور في زيادة مقاومة البكتيريا والجراثيم للمضادات الحيوية. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T10:03+0000

2023-02-02T10:03+0000

2023-02-02T10:03+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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ونقلت مجلة "فوكاس" الإيطالية أن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تسببت عام 2019، بشكل مباشر في وفاة 1.27 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، أي أكثر من تلك الوفيات الناجمة عن الإيدز أو الملاريا، وهو ما يحدث بسبب الاستخدام غير السليم للمضادات الحيوية.وقال فريق بحثي من جامعة كوينزلاند الأسترالية أنه بعد أيام قليلة من التعرض لمضادات الاكتئاب، أثبتت اختبارات مزرعة البكتيريا أن البكتيريا تكتسب مقاومة لعدة فئات من المضادات الحيوية، وهو اكتشاف مثير للقلق، نظرا إلى أن مضادات الاكتئاب من أكثر الأدوية الموصوفة في العالم.بدأ الفريق البحثي بالبحث حول الآثار المحتملة لمضادات الاكتئاب في عام 2014، بعد ملاحظة أن الجينات التي تجعل البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية أكثر شيوعا في مياه الصرف المنزلية منها في مياه الصرف الصحي بالمستشفى، حيث يتم استخدام المضادات الحيوية بشكل أكبر.وجد الباحثون كذلك أن بعض مضادات الاكتئاب تعيق نمو البكتيريا في البداية، مما يؤدي فيما بعد إلى تشغيل آلية دفاع خلوية تجعل البكتيريا أكثر قدرة على البقاء على قيد الحياة بعد التعرض للمضادات الحيوية.ولحسن الحظ، فإن البكتيريا التي تنمو في ظل ظروف لاهوائية، أي في غياب الأكسجين، مثل الإشريكية القولونية في الأمعاء البشرية، يبدو أن مقاومتها للمضادات الحيوية تحدث بشكل أبطأ.يشار إلى ان الدراسة لا تريد حظر مضادات الاكتئاب، فهي أدوية ضرورية لإنقاذ الحياة، كما أن علاج الاكتئاب يظل من أكثر العلاجات إلحاحا، لكن الدراسة تريد تسليط الضوء على أن العديد من الأدوية التي لا تستهدف البكتيريا بشكل مباشر يمكن أن يكون لها تأثيرات غير مرغوب في زيادة مقاومة البكتيريا.

https://sputnikarabic.ae/20230119/دراسة-البكتيريا-المعدلة-وراثيا-قد-تحمل-مفتاح-الحل-لمقاومة-الأمراض-للمضادات-الحيوية-1072482421.html

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