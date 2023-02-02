https://sputnikarabic.ae/20230202/دراسة-تكشف-عن-عواقب-مميتة-للقهوة-1073032423.html
دراسة تكشف عن عواقب مميتة للقهوة
دراسة تكشف عن عواقب مميتة للقهوة
أظهرت دراسة جديدة في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا، قد يضاعف من خطر الوفاة المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T11:30+0000
2023-02-02T11:30+0000
2023-02-02T11:30+0000
قهوة
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وفقًا لبحث نُشر في مجلة جمعية القلب الأمريكية، وهي مجلة محكمة علميا، فإن تناول فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا، قد يضاعف من خطر الوفاة الناجم عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك فقط للأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد والذي يكون بين (160/100 ملم زئبق أو أعلى).وكشفت الدراسة المنشورة في مجلة "scitechdaily" العلمية أنه خلال نحو 19 عامًا من المتابعة، تم توثيق 842 حالة وفاة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتبط شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا بمضاعفة خطر الوفاة للأشخاص المصابين بهذه الأمراض والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد، مقارنةً بالأشخاص الذين لم يشربوا قهوة على الإطلاق.ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يحتوي كوب من الشاي الأخضر أو الأسود بحجم 8 أونصات على 30-50 ملليغرام من الكافيين، بينما يحتوي كوب من القهوة بحجم 8 أونصات على حوالي 80 إلى 100 ملليغرام من الكافيين، وعلى الرغم من احتواء كلا المشروبين على مادة الكافيين، فإن تناول كوب واحد من القهوة والشاي الأخضر يوميًا ليس له أي تأثير ضار ولا يزيد من مخاطر الوفاة المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية حتى عند المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد.
https://sputnikarabic.ae/20230108/شرب-القهوة-بشكل-خاطئ-يحول-المشروب-إلى-سم-1072040286.html
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قهوة
دراسة تكشف عن عواقب مميتة للقهوة
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أظهرت دراسة جديدة في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا، قد يضاعف من خطر الوفاة المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وفقًا لبحث نُشر في مجلة جمعية القلب الأمريكية، وهي مجلة محكمة علميا، فإن تناول فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا، قد يضاعف من خطر الوفاة الناجم عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك فقط للأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد والذي يكون بين (160/100 ملم زئبق أو أعلى).
وكشفت الدراسة المنشورة في مجلة "scitechdaily" العلمية
أنه خلال نحو 19 عامًا من المتابعة، تم توثيق 842 حالة وفاة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتبط شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا بمضاعفة خطر الوفاة للأشخاص المصابين بهذه الأمراض والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد، مقارنةً بالأشخاص الذين لم يشربوا قهوة على الإطلاق.
من ناحية أخرى، وجدت أبحاث سابقة أن شرب القهوة بانتظام وبكميات قليلة، قد يمنع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية لدى الأفراد الأصحاء، وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان، كما قد يساعد في السيطرة على الشهية وفي تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.
ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يحتوي كوب من الشاي الأخضر أو الأسود بحجم 8 أونصات على 30-50 ملليغرام من الكافيين، بينما يحتوي كوب من القهوة بحجم 8 أونصات على حوالي 80 إلى 100 ملليغرام من الكافيين، وعلى الرغم من احتواء كلا المشروبين على مادة الكافيين، فإن تناول كوب واحد من القهوة والشاي الأخضر يوميًا ليس له أي تأثير ضار ولا يزيد من مخاطر الوفاة المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية حتى عند المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد.