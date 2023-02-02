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رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف على رأس وفد رفيع المستوى
رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف على رأس وفد رفيع المستوى
أعلن المتحدث الرسمي باسم الفوضية الأوروبية، إيريك مامر، اليوم الخميس، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وصلت إلى كييف على رأس وفد رفيع المستوى... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T08:00+0000
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وقال مامر في بيان، إن فون دير لاين، والوفد المرافق لها سيعقد اجتماعا مع الحكومة الأوكرانية، لبحث "أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، ومناقشة إعادة الإعمار والمسار الأوروبي للبلاد".وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية على "تويتر": "سعيدة بالعودة إلى كييف... هذه المرة مع فريقي من المفوضين الأوروبيين. نحن هنا لإظهار أن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بقوة أكثر من أي وقت مضى. وسنعمل على تعميق دعمنا وتعاوننا".في وقت سابق، أفادت التقارير بأن اجتماع ممثلي المفوضية الأوروبية برئاسة فون دير لاين وسلطات كييف يمكن أن يعقد في 2 فبراير/شباط عشية قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. في الوقت نفسه، لم تقدم المفوضية الأوروبية، لأسباب أمنية، تفاصيل الزيارة.
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف على رأس وفد رفيع المستوى

08:00 GMT 02.02.2023
© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Rodion Proca
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الفوضية الأوروبية، إيريك مامر، اليوم الخميس، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وصلت إلى كييف على رأس وفد رفيع المستوى يضم 15 عضوا من أعضاء المفوضية.
وقال مامر في بيان، إن فون دير لاين، والوفد المرافق لها سيعقد اجتماعا مع الحكومة الأوكرانية، لبحث "أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، ومناقشة إعادة الإعمار والمسار الأوروبي للبلاد".
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية على "تويتر": "سعيدة بالعودة إلى كييف... هذه المرة مع فريقي من المفوضين الأوروبيين. نحن هنا لإظهار أن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بقوة أكثر من أي وقت مضى. وسنعمل على تعميق دعمنا وتعاوننا".
في وقت سابق، أفادت التقارير بأن اجتماع ممثلي المفوضية الأوروبية برئاسة فون دير لاين وسلطات كييف يمكن أن يعقد في 2 فبراير/شباط عشية قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. في الوقت نفسه، لم تقدم المفوضية الأوروبية، لأسباب أمنية، تفاصيل الزيارة.
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