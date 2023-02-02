https://sputnikarabic.ae/20230202/رئيس-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-واشنطن-تعزز-عملها-للحفاظ-على-وحدة-الناتو-للعدوان-على-روسيا-1073012593.html

رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن تعزز عملها للحفاظ على وحدة الناتو للعدوان على روسيا

رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن تعزز عملها للحفاظ على وحدة الناتو للعدوان على روسيا

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تنفق المزيد والمزيد من الطاقة في محاولة للحفاظ على وحدة دول... 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T01:24+0000

2023-02-02T01:24+0000

2023-02-02T01:24+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار أوكرانيا

الناتو

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وقال ناريشكين لوكالة سبوتنيك: "يجب أن أقول، إن الأمريكيين يبذلون المزيد والمزيد من الجهود للحفاظ على دول الحلف للعدوان على روسيا".وأضاف ناريشكين :"نرى بوضوح أنه بمجرد أن يبدي أحد الحلفاء شكوكه، فإن الطرف الذي يشك يوضع على الفور في مكانه بقوة. كما حصل مع محاولات المستشار الألماني أولاف شولتز على سبيل المثال، بعد إظهار الشكوك والتراجع إلى حد ما من أجل تعزيز موقف ألمانيا في المواجهة بين ألمانيا وروسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20230202/وزير-الدفاع-الأمريكي-السابق-لا-تزال-هناك-معارضة-كبيرة-لانضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1073012285.html

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