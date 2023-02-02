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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/رئيس-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-واشنطن-تعزز-عملها-للحفاظ-على-وحدة-الناتو-للعدوان-على-روسيا-1073012593.html
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن تعزز عملها للحفاظ على وحدة الناتو للعدوان على روسيا
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن تعزز عملها للحفاظ على وحدة الناتو للعدوان على روسيا
أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تنفق المزيد والمزيد من الطاقة في محاولة للحفاظ على وحدة دول... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T01:24+0000
2023-02-02T01:24+0000
روسيا
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العالم
أخبار أوكرانيا
الناتو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال ناريشكين لوكالة سبوتنيك: "يجب أن أقول، إن الأمريكيين يبذلون المزيد والمزيد من الجهود للحفاظ على دول الحلف للعدوان على روسيا".وأضاف ناريشكين :"نرى بوضوح أنه بمجرد أن يبدي أحد الحلفاء شكوكه، فإن الطرف الذي يشك يوضع على الفور في مكانه بقوة. كما حصل مع محاولات المستشار الألماني أولاف شولتز على سبيل المثال، بعد إظهار الشكوك والتراجع إلى حد ما من أجل تعزيز موقف ألمانيا في المواجهة بين ألمانيا وروسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230202/وزير-الدفاع-الأمريكي-السابق-لا-تزال-هناك-معارضة-كبيرة-لانضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1073012285.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, الناتو
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, الناتو

رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن تعزز عملها للحفاظ على وحدة الناتو للعدوان على روسيا

01:24 GMT 02.02.2023
© Sputnik . Mixail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصورسيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية
سيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Mixail Voskresensky
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أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تنفق المزيد والمزيد من الطاقة في محاولة للحفاظ على وحدة دول الناتو للعدوان على روسيا، وتضع واشنطن على الفور الشركاء المشككين في الحلف بالحاجة لمحاربة روسيا بمكانهم بحزم.
موسكو - سبوتنيك. وقال ناريشكين لوكالة سبوتنيك: "يجب أن أقول، إن الأمريكيين يبذلون المزيد والمزيد من الجهود للحفاظ على دول الحلف للعدوان على روسيا".
روبرت غيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الأمريكي السابق: لا تزال هناك معارضة كبيرة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو
00:05 GMT
وأضاف ناريشكين :"نرى بوضوح أنه بمجرد أن يبدي أحد الحلفاء شكوكه، فإن الطرف الذي يشك يوضع على الفور في مكانه بقوة. كما حصل مع محاولات المستشار الألماني أولاف شولتز على سبيل المثال، بعد إظهار الشكوك والتراجع إلى حد ما من أجل تعزيز موقف ألمانيا في المواجهة بين ألمانيا وروسيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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