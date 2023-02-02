https://sputnikarabic.ae/20230202/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-الدبابات-التي-أرسلها-شولتس-للقتال-ضد-روسيا-سيتم-حرقها--1073014482.html
الدوما الروسي: الدبابات التي أرسلها شولتس للقتال ضد روسيا سيتم حرقها
الدوما الروسي: الدبابات التي أرسلها شولتس للقتال ضد روسيا سيتم حرقها
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، أن دبابات "ليوبارد" التي أرسلها المستشار الألماني، أولاف شولتس إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا،... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T06:02+0000
2023-02-02T06:02+0000
2023-02-02T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062980481_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_460073c8af677fdffc160c7b616233e2.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب فولودين على موقع "تلغرام": "كما أظهر التاريخ، لم يتعلم الجميع دروس هزيمة ألمانيا النازية في ستالينغراد. ميركل، التي كانت تشغل منصب المستشارة، خدعت المجتمع الدولي وشعبها، وساعدت نظام كييف النازي في الاستعداد للحرب".وأضاف: "ذهب المستشار الحالي شولتس إلى أبعد من ذلك، حيث قرر إرسال دبابات ألمانية للقتال ضد روسيا. مصيرها سيكون كما كان قبل 80 عاما، سيتم حرق "الفهود" [ليوبارد] مكررا مصير "النمور" [تيغر] الفاشية".وأشار فولودين أيضًا إلى أن قيادة ألمانيا بحاجة إلى تذكر عام 1943 وأن تشرح لمواطنيها سبب جرهم مرة أخرى إلى الحرب.وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في وقت سابق أنها قررت تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" التي تصنعها، وتعتزم تشكيل كتيبتين من الدبابات.بالإضافة إلى ذلك، قال ممثل عن مجلس الوزراء الألماني للصحفيين إن برلين ستمنح الإذن بإعادة تصدير دبابات "ليوبارد 2" الألمانية إلى أوكرانيا، من تلك الدول التي تخطط لعمليات التسليم من مخزونها.
https://sputnikarabic.ae/20230201/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062980481_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_752d44211fea06f93aecbf23d08a1fe7.jpg
مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف"
مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف"
2023-02-02T06:02+0000
true
PT1M23S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار ألمانيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار ألمانيا
الدوما الروسي: الدبابات التي أرسلها شولتس للقتال ضد روسيا سيتم حرقها
06:02 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 07:36 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، أن دبابات "ليوبارد" التي أرسلها المستشار الألماني، أولاف شولتس إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا، ستواجه نفس مصير دبابات "تيغر" قبل 80 عامًا.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب فولودين على موقع "تلغرام": "كما أظهر التاريخ، لم يتعلم الجميع دروس هزيمة ألمانيا النازية في ستالينغراد. ميركل، التي كانت تشغل منصب المستشارة، خدعت المجتمع الدولي وشعبها، وساعدت نظام كييف النازي في الاستعداد للحرب".
وأضاف: "ذهب المستشار الحالي شولتس إلى أبعد من ذلك، حيث قرر إرسال دبابات ألمانية للقتال ضد روسيا. مصيرها سيكون كما كان قبل 80 عاما، سيتم حرق "الفهود" [ليوبارد] مكررا مصير "النمور" [تيغر] الفاشية".
وأشار فولودين أيضًا إلى أن قيادة ألمانيا بحاجة إلى تذكر عام 1943 وأن تشرح لمواطنيها سبب جرهم مرة أخرى إلى الحرب.
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في وقت سابق أنها قررت تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"
التي تصنعها، وتعتزم تشكيل كتيبتين من الدبابات.
وتخطط في المرحلة الأولى لتوفير سرية من 14 دبابة من احتياطيات القوات المسلحة الألمانية.
بالإضافة إلى ذلك، قال ممثل عن مجلس الوزراء الألماني للصحفيين إن برلين ستمنح الإذن بإعادة تصدير دبابات "ليوبارد 2" الألمانية إلى أوكرانيا، من تلك الدول التي تخطط لعمليات التسليم من مخزونها.