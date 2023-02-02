عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-الدبابات-التي-أرسلها-شولتس-للقتال-ضد-روسيا-سيتم-حرقها--1073014482.html
الدوما الروسي: الدبابات التي أرسلها شولتس للقتال ضد روسيا سيتم حرقها
الدوما الروسي: الدبابات التي أرسلها شولتس للقتال ضد روسيا سيتم حرقها
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، أن دبابات "ليوبارد" التي أرسلها المستشار الألماني، أولاف شولتس إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا،... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T06:02+0000
2023-02-02T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062980481_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_460073c8af677fdffc160c7b616233e2.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب فولودين على موقع "تلغرام": "كما أظهر التاريخ، لم يتعلم الجميع دروس هزيمة ألمانيا النازية في ستالينغراد. ميركل، التي كانت تشغل منصب المستشارة، خدعت المجتمع الدولي وشعبها، وساعدت نظام كييف النازي في الاستعداد للحرب".وأضاف: "ذهب المستشار الحالي شولتس إلى أبعد من ذلك، حيث قرر إرسال دبابات ألمانية للقتال ضد روسيا. مصيرها سيكون كما كان قبل 80 عاما، سيتم حرق "الفهود" [ليوبارد] مكررا مصير "النمور" [تيغر] الفاشية".وأشار فولودين أيضًا إلى أن قيادة ألمانيا بحاجة إلى تذكر عام 1943 وأن تشرح لمواطنيها سبب جرهم مرة أخرى إلى الحرب.وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في وقت سابق أنها قررت تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" التي تصنعها، وتعتزم تشكيل كتيبتين من الدبابات.بالإضافة إلى ذلك، قال ممثل عن مجلس الوزراء الألماني للصحفيين إن برلين ستمنح الإذن بإعادة تصدير دبابات "ليوبارد 2" الألمانية إلى أوكرانيا، من تلك الدول التي تخطط لعمليات التسليم من مخزونها.
https://sputnikarabic.ae/20230201/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف"
مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف"
2023-02-02T06:02+0000
true
PT1M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062980481_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_752d44211fea06f93aecbf23d08a1fe7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار ألمانيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار ألمانيا

الدوما الروسي: الدبابات التي أرسلها شولتس للقتال ضد روسيا سيتم حرقها

06:02 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 07:36 GMT 02.02.2023)
© Sputnik . Алексей Даничев / الانتقال إلى بنك الصورفياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)
فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Алексей Даничев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، أن دبابات "ليوبارد" التي أرسلها المستشار الألماني، أولاف شولتس إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا، ستواجه نفس مصير دبابات "تيغر" قبل 80 عامًا.
موسكو - سبوتنيك. وكتب فولودين على موقع "تلغرام": "كما أظهر التاريخ، لم يتعلم الجميع دروس هزيمة ألمانيا النازية في ستالينغراد. ميركل، التي كانت تشغل منصب المستشارة، خدعت المجتمع الدولي وشعبها، وساعدت نظام كييف النازي في الاستعداد للحرب".
وأضاف: "ذهب المستشار الحالي شولتس إلى أبعد من ذلك، حيث قرر إرسال دبابات ألمانية للقتال ضد روسيا. مصيرها سيكون كما كان قبل 80 عاما، سيتم حرق "الفهود" [ليوبارد] مكررا مصير "النمور" [تيغر] الفاشية".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:18 GMT
وأشار فولودين أيضًا إلى أن قيادة ألمانيا بحاجة إلى تذكر عام 1943 وأن تشرح لمواطنيها سبب جرهم مرة أخرى إلى الحرب.
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في وقت سابق أنها قررت تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" التي تصنعها، وتعتزم تشكيل كتيبتين من الدبابات.
© Sputnik

وتخطط في المرحلة الأولى لتوفير سرية من 14 دبابة من احتياطيات القوات المسلحة الألمانية.

بالإضافة إلى ذلك، قال ممثل عن مجلس الوزراء الألماني للصحفيين إن برلين ستمنح الإذن بإعادة تصدير دبابات "ليوبارد 2" الألمانية إلى أوكرانيا، من تلك الدول التي تخطط لعمليات التسليم من مخزونها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала