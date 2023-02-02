https://sputnikarabic.ae/20230202/روسيا-تطور-نظاما-لكشف-محطات-ستارلينك-1073040939.html

روسيا تطور نظاما لكشف محطات "ستارلينك"

روسيا تطور نظاما لكشف محطات "ستارلينك"

تم إجراء اختبارات ناجحة لنظام تحديد الاتجاه لمحطات الاتصالات الفضائية "ستارلينك"، والتي اعتبرها الأمريكيون أنفسهم مستحيلة، في منطقة العمليات الخاصة. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T13:53+0000

2023-02-02T13:53+0000

2023-02-02T14:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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تعمل أكثر من 20000 محطة "ستارلينك" في أوكرانيا، وهي أساس اتصالات القوات المسلحة لأوكرانيا، وكذلك أساس نظام الكمبيوتر "كرابيفا" لقيادة القوات وإطلاق النار.اليوم، لا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية تخيل عملها القتالي من دون إنترنت مجاني. هذا سوف ينتهي قريبا.لقد طور المهندسون الروس، نظاما له القدرة على تحديد موقع محطات ستارلينك بدقة، وبعد ذلك يصبح تدميرها مسألة تقنية. "بورشيفيك" يحدد 64 محطة "ستارلينك" موجودة ضمن نطاقهيطلق على النظام اسم "بورشيفيك" – وهو نظام متنقل قادر على اكتشاف وتحديد موقع محطات "ستارلينك" في قطاع 180 درجة على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات.ويعتبر من المهم جدا تحديد أماكن تواجد وانتشار أجهزة "ستارلينك" على خط التماس في أي ظروف مناخية سواء ليلا أو نهارا، دون استخدام طائرات بدون طيار، الأمر الذي يسمح بتحديد موقع مجموعات العدو بدقة شديدة.وكان لاستخدام النظام الروسي نتائج رائعة جدا في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، ولم يتم تحديد مواقع بطاريات المدفعية المموهة بدقة عالية فحسب، بل تم تحديد أماكن تجمع قوات المشاة الأوكرانيين، والتي لم تعد قادرة على القتال بدون توجيهات الإنترنت، كما تم تحديد قواعد المرتزقة الأجانب أيضا.

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