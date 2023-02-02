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بوتين: الذين يجرون ألمانيا لحرب مع روسيا لا يفهمون أن الحرب الجديدة ستكون مختلفة
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/روسيا-تطور-نظاما-لكشف-محطات-ستارلينك-1073040939.html
روسيا تطور نظاما لكشف محطات "ستارلينك"
روسيا تطور نظاما لكشف محطات "ستارلينك"
تم إجراء اختبارات ناجحة لنظام تحديد الاتجاه لمحطات الاتصالات الفضائية "ستارلينك"، والتي اعتبرها الأمريكيون أنفسهم مستحيلة، في منطقة العمليات الخاصة. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T13:53+0000
2023-02-02T14:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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تعمل أكثر من 20000 محطة "ستارلينك" في أوكرانيا، وهي أساس اتصالات القوات المسلحة لأوكرانيا، وكذلك أساس نظام الكمبيوتر "كرابيفا" لقيادة القوات وإطلاق النار.اليوم، لا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية تخيل عملها القتالي من دون إنترنت مجاني. هذا سوف ينتهي قريبا.لقد طور المهندسون الروس، نظاما له القدرة على تحديد موقع محطات ستارلينك بدقة، وبعد ذلك يصبح تدميرها مسألة تقنية. "بورشيفيك" يحدد 64 محطة "ستارلينك" موجودة ضمن نطاقهيطلق على النظام اسم "بورشيفيك" – وهو نظام متنقل قادر على اكتشاف وتحديد موقع محطات "ستارلينك" في قطاع 180 درجة على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات.ويعتبر من المهم جدا تحديد أماكن تواجد وانتشار أجهزة "ستارلينك" على خط التماس في أي ظروف مناخية سواء ليلا أو نهارا، دون استخدام طائرات بدون طيار، الأمر الذي يسمح بتحديد موقع مجموعات العدو بدقة شديدة.وكان لاستخدام النظام الروسي نتائج رائعة جدا في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، ولم يتم تحديد مواقع بطاريات المدفعية المموهة بدقة عالية فحسب، بل تم تحديد أماكن تجمع قوات المشاة الأوكرانيين، والتي لم تعد قادرة على القتال بدون توجيهات الإنترنت، كما تم تحديد قواعد المرتزقة الأجانب أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230202/قاتل-أبرامز-وليوبارد-يصل-إلى-منطقة-العملية-الخاصة-1073036978.html
https://sputnikarabic.ae/20230202/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-50-جنديا-أوكرانيا-في-دونيتسك-1073034671.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

روسيا تطور نظاما لكشف محطات "ستارلينك"

13:53 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 14:26 GMT 02.02.2023)
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAمستقبل هوائي لخدمات ستارلينك التي قدمها إيلون ماسك لأوكرانيا في خاركيف
مستقبل هوائي لخدمات ستارلينك التي قدمها إيلون ماسك لأوكرانيا في خاركيف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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تم إجراء اختبارات ناجحة لنظام تحديد الاتجاه لمحطات الاتصالات الفضائية "ستارلينك"، والتي اعتبرها الأمريكيون أنفسهم مستحيلة، في منطقة العمليات الخاصة.
تعمل أكثر من 20000 محطة "ستارلينك" في أوكرانيا، وهي أساس اتصالات القوات المسلحة لأوكرانيا، وكذلك أساس نظام الكمبيوتر "كرابيفا" لقيادة القوات وإطلاق النار.
اليوم، لا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية تخيل عملها القتالي من دون إنترنت مجاني. هذا سوف ينتهي قريبا.
لقد طور المهندسون الروس، نظاما له القدرة على تحديد موقع محطات ستارلينك بدقة، وبعد ذلك يصبح تدميرها مسألة تقنية.

وبدون الإنترنت الفضائي، ستكون القوات المسلحة الأوكرانية في مشكلة كبيرة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

ماركر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قاتل "أبرامز" و"ليوبارد" يصل إلى منطقة العملية الخاصة
13:00 GMT

"بورشيفيك" يحدد 64 محطة "ستارلينك" موجودة ضمن نطاقه

يطلق على النظام اسم "بورشيفيك" – وهو نظام متنقل قادر على اكتشاف وتحديد موقع محطات "ستارلينك" في قطاع 180 درجة على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات.

ويتم تنفيذ تحديد الاتجاه وموقع معدات المشتركين في نظام "ستارلينك" بدقة عالية بما فيه الكفاية، من خلال مسح شامل من نقطة لمدة دقيقتين، مع مراعاة الانتقال إلى نقطة أخرى بعد حوالي 15 دقيقة، حيث يتم تحديد إحداثيات 64 محطة من محطات "ستارلينك" على الأقل عن طريق النظام.

ويعتبر من المهم جدا تحديد أماكن تواجد وانتشار أجهزة "ستارلينك" على خط التماس في أي ظروف مناخية سواء ليلا أو نهارا، دون استخدام طائرات بدون طيار، الأمر الذي يسمح بتحديد موقع مجموعات العدو بدقة شديدة.
مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر راجمتين أمريكيتين بينهما "هيمارس" في دونيتسك
11:58 GMT
وكان لاستخدام النظام الروسي نتائج رائعة جدا في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، ولم يتم تحديد مواقع بطاريات المدفعية المموهة بدقة عالية فحسب، بل تم تحديد أماكن تجمع قوات المشاة الأوكرانيين، والتي لم تعد قادرة على القتال بدون توجيهات الإنترنت، كما تم تحديد قواعد المرتزقة الأجانب أيضا.
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Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:52 GMT
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